Em dois dias, técnicos do Ministério do Turismo atendem mais de 70% dos municípios paraenses

A 11ª Caravana Federativa do governo federal realizada em Belém, no Pará, terminou com importantes marcos. Durante dois dias, técnicos do Ministério do Turismo fizeram uma força-tarefa para atender demandas dos gestores paraenses e se aproximar de prefeituras e secretarias de Turismo locais, levando ações e serviços da Pasta para quem trabalha na ponta. Foram 103 gestores atendidos, que voltarão para suas cidades com novos encaminhamentos para o desenvolvimento do turismo local.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, fez um balanço das entregas que o MTur anunciou para o estado. “Anunciamos repasses para importantes obras de melhoria da infraestrutura turística e firmamos contratos com empreendimentos turísticos importantes em diversas cidades paraenses, que somam quase R$ 40 milhões. Também está em fase de desenvolvimento uma grande campanha para estimular que cada vez mais jovens descubram o Norte, com toda a sua magnitude cultural, gastronômica e histórica. Essas são apenas algumas das inúmeras ações que o Ministério do Turismo está realizando aqui”, destacou o ministro.

O trabalho realizado com a presença do ministro e do corpo técnico do MTur permitiu uma resolução célere de questões e dúvidas sobre repasse de recursos para os municípios e atendimentos nas diversas áreas que o turismo abrange, além de aproximar os entes federativos.

“Tínhamos um histórico em que os municípios que iam para Brasília buscar orientação, buscar apoio. E agora, o governo federal está se aproximando dos municípios, descendo até as cidades, aproximando os ministérios onde ficam os recursos de prefeitos, secretários e diretores. Isso é muito importante”, contou a diretora de Turismo da cidade de Acará (PA), Elyrose Cardoso.

Ações importantes do Ministério do Turismo foram colocadas à mesa em conversas presenciais com os gestores, como contou o interlocutor estadual de Regionalização do Turismo, Cléber Gomes. “Nós viemos aqui para conversar um pouco mais sobre a questão da inserção dos municípios paraenses no Mapa Brasileiro do Turismo e discutir as ferramentas disponíveis para fazer com que os nossos municípios consigam acessar as políticas públicas de turismo do governo federal e facilitar a interlocução por toda a nossa rede de municípios turísticos do estado”, relatou Gomes.

Ao encerrar o evento, o ministro Sabino compartilhou o sentimento de dever cumprido e ressaltou a continuidade das atividades iniciadas. “Quero dizer que a parceria, a relação próxima, amistosa e a integração construída aqui, durante a Caravana Federativa, continua. Encerramos hoje esse evento, mas a relação que foi estabelecida nesses dias permanecerá aberta. O governo federal, o governo do presidente Lula, segue à disposição do estado do Pará, de todas as cidades, especialmente de todos os brasileiros”, finalizou Sabino.

A realização da Caravana Federativa em Belém também contou com a participação dos ministros da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha; do Esporte, André Fufuca, e das Cidades, Jader Filho, entre outras autoridades.

A CARAVANA

A Caravana Federativa é uma atividade itinerante, organizada pela Secretaria de Relações Institucionais, vinculada à Presidência da República, que percorre diversos estados brasileiros, com o objetivo de aproximar órgãos federais de gestores municipais.

O objetivo é manter todos informados sobre ações, programas e recursos disponíveis para atender às necessidades das comunidades locais em cada estado do país. Além do Ministério do Turismo, a Caravana em Belém contou com a presença de representantes de outros ministérios e de órgãos federais, que puderam apoiar os gestores em diversas áreas, como assistência social, educação, saúde, habitação e infraestrutura, dentre outras.

Imagem: Reprodução