EETEPA de Curuçá forma técnicos em enfermagem

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), por meio da Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará (EETEPA) Prof. Maria de Nazaré Guimarães Macedo, no município de Curuçá, formou na última quinta-feira (22), 23 alunos no curso técnico em Enfermagem.

A solenidade foi realizada na própria unidade de ensino e contou com a presença de amigos e familiares dos formandos, coordenador dos Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) da Sectet, Evandro Neves Júnior, o prefeito municipal Jefferson Ferreira, coordenadores e professores do curso.

Esta é a primeira turma concluída na modalidade integrado, quando o estudante cursa o novo ensino médio e a habilitação profissional técnica ao mesmo tempo. Momento importante para a estudante e agora técnica em enfermagem, Eduarda Corrêa.

“Chegar até aqui após 3 anos, com todo o suporte que a diretoria da escola e a SECTET me proporcionaram e ter a possibilidade da minha formação, não tem preço. Curuçá precisa de iniciativas como essa”, ressalta a concluinte.

O representante da Sectet, Evandro Neves, destacou a importância da conclusão da vida acadêmica. “É uma honra poder acompanhar mais uma formatura, onde os alunos da EETEPA de Curuçá, tiveram a oportunidade de concluir mais uma etapa da sua vida acadêmica, agora aliado ao curso técnico, onde a modalidade integrado, já possibilita um caminho para o aluno chegar a maior idade com uma profissão. O foco é levar aos 144 municípios do Estado educação de qualidade”, pontuou o coordenador.

A diretora da Eetepa, Veruska Mello, reforça a importância desse momento na vida acadêmica. “É um privilégio para o aluno terminar os estudos já com uma profissão. Estamos felizes em saber que nossos formandos estão aptos para o mercado de trabalho, onde durante 3 anos tiveram a oportunidade de estudar, estagiar e galgar essa conquista que certamente fortalecerá os caminhos profissionais de cada um”, afirma.

Esta é a terceira formatura realizada pela Eetepa desde janeiro deste ano, já foram concluídas turmas de Nutrição e Análise de Desenvolvimento de Sistemas. Os alunos já saem aptos para o mercado de trabalho.

Texto: Carla Couto / Ascom SECTET

Fonte: Agência Pará/Foto: Carla Couto / Ascom SECTET