Ação integrada oferece serviços à população em situação de rua em Belém

Ao receber os resultados negativos dos testes rápidos, José Afonso Barbosa, de 58 anos, festejou e aproveitou para tomar as vacinas disponíveis na Ação Intersetorial para Pessoas em Situação de Rua, realizada pela Prefeitura de Belém.

Na ação, coordenada pelo Comitê Intergestor de Acompanhamento e Monitoramento das Pessoas em Situação de Rua (Ciamp), a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) ofereceu testes rápidos de glicemia, HIV/Aids e Sífilis; vacinas contra febre amarela, hepatite B e antitetânica; consultas médicas, aferição de pressão arterial e outros atendimentos de ação primária à saúde. “A ação reúne diversos serviços à população em situação de rua, principalmente em relação à saúde.

A Sesma disponibilizou ações de atenção primária, com participação de diversos setores como Estratégia de Saúde da Família, Consultório na Rua e Casa Rua”, destacou a assessora técnica do Departamento de Ações em Saúde da Sesma, Stefannie Benassule. Além dos serviços de saúde, as pessoas puderam retirar o cartão SUS, certidão de nascimento, RG, título de eleitor, fazer inscrição em programas habitacionais, cadastro no portal do trabalhador, CadÚnico e ainda receberam orientação socioassistencial e kits de higiene pessoal.

A programação contou ainda com apresentações de música e teatro. Atendimentos Mais de 150 pessoas foram atendidas na programação, realizada nesta quinta-feira, 21, das 15h às 18h, no Teatro Popular Nazareno Tourinho, no bairro da Cidade Velha. José Afonso Barbosa, de 58 anos, trabalha como guardador e lavador de carros às proximidades da avenida Presidente Vargas e aproveitou a tarde para solicitar a segunda via do RG e verificar como anda a saúde. “Deu tudo negativo.

Não tenho nada”, festejou José depois de fazer os testes rápidos disponíveis. Ele contou que já esteve em situação de rua e continua mantendo a relação com as equipes da Sesma e da Fundação Papa João XXIII (Funpapa). “É ótimo. Eu sempre participo, mesmo não estando mais na rua e também oriento os amigos a procurarem atendimento. Hoje fiz os testes e vou tomar as vacinas. Também vou fazer um curso”, disse, animado com a possibilidade de voltar a estudar. Raquel Gerusa, de 42 anos, tomou as vacinas antitetânica e contra hepatite B, fez uma consulta médica e se cadastrou para retirar a segunda via da certidão de nascimento. “Excelente. Eu sempre recebo atendimento. Eles vêm atrás da gente ou a gente mesmo procura.

O atendimento é muito bom”, avaliou. Comitê O Ciamp foi criado em 2022, e, além da Sesma, é composto pela Funpapa, Guarda Municipal de Belém (GMB) e as decretarias municipais de Economia (Secon), Educação (Semec), Cidadania e Direitos Humanos (SecDH) e Habitação (Sehab).

Também fazem parte do Comitê representantes dos usuários. A ação desta quinta-feira contou com a parceria da do Tribunal Regional Eleitoral e da Polícia Civil do Estado.

Texto: Jeniffer Galvão

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação