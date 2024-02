Remo tenta vencer a crise interna ao derrotar o Águia por 2 a 0 no Baenão

O Clube do Remo, ao comando de Ricardo Catalá, venceu mais uma partida pelo Campeonato Paraense de Futebol Profissional, derrotando a equipe do campeão, o Águia, de Marabá, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, na tarde destes domingo, 25. O jogo foi válido pela 7ª rodada e teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 52 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

Esta foi a primeira apresentação do Leão Azul diante do Fenômeno Azul depois da eliminação precoce da Copa do Brasil, quando o time da Antônio Baena perdeu a chance de classificação no Acre e ainda deixou de embolsar quase um milhão de reais, ficando em bronca com a torcida, que pede a cabeça de Ricardo Catalá.

Detalhe: o Azulão Marabaense, na Copa do Brasil, embolsou o prêmio de mais de 900 milhões de reais e está embalado para a próxima fase da competição, embora não esteja com bom desempenho no Estadual.

Já o Remo se classificou no Campeonato Paraense com a vitória sobore o Águia, respira mais aliviado e agora tem 13 pontos na tabela. Os gols no placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ são de Camilo e Henrique Vigia.

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo