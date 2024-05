Adolescente suspeito de matar vizinhos é encontrado morto

Um adolescente de 15 anos foi encontrado morto pela Polícia Civil de São Paulo em um prédio abandonado em Bauru, nesta segunda-feira (27). O jovem era o principal suspeito de ter assassinado um casal de idosos e o genro deles, em Agudos, cidade vizinha, na última sexta (24).

O corpo do adolescente, sem a identidade revelada, apresentava ferimento nas costas. Os agentes acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que confirmou a morte do jovem. Ainda não se sabe se foi acidente, suicídio ou homicídio. O caso foi registrado como “morte suspeita” e encaminhado à Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) da cidade.

As diligências prosseguem para concluir o caso – informou a polícia em nota.

OS ASSASSINATOS

A polícia foi acionada pela filha do casal de idosos. Ela estava preocupada com o marido, Valdinei, que saiu de casa para se exercitar sem o celular. Valdinei tinha o costume de ir à casa dos sogros após os exercícios.

Ao ir à casa dos pais, a mulher achou o casal e o marido mortos, cada um em um cômodo. Segundo a polícia, as vítimas foram esfaqueadas no pescoço.

Não foram identificados sinais de arrombamento, nem de luta corporal no local do crime. Os policiais detectaram um princípio de incêndio no fogão que, de início, acreditam ter sido uma tentativa do suspeito de apagar as evidências do crime. A arma do crime não foi encontrada.

Os celulares das vítimas foram levados. Após o crime, o adolescente realizou uma compra de R$ 360 em roupas. A polícia apura se o dinheiro era das vítimas.

A motivação dos assassinatos ainda é desconhecida. Marcos Jeferson da Silva, delegado responsável pelo caso, diz não descartar nenhuma linha de investigação.

O que se sabe é que o jovem chegou a agredir a mãe durante uma discussão antes de matar os vizinhos. A mãe e a irmã do adolescente prestaram depoimento e disseram que o jovem era dependente químico e apresentava comportamento agressivo.

As vítimas foram sepultadas no último sábado (25).

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal