Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulga nova repescagem do Prosel 2024

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulga nesta quarta-feira, 26, uma nova repescagem do Processo Seletivo 2024 (Prosel 2024). O edital traz a relação de convocados para os cursos de licenciatura e bacharelado, ofertados nos campi de Ananindeua, Belém, Marabá e Parauapebas.

A chamada conta com 12 convocados e a pré-matrícula on-line deve ser realizada a partir de amanhã, 27, e segue até domingo, 30. Na segunda-feira, 1, começam as matrículas presenciais para candidatos cotistas e também será o dia da verificação e resultado da autodeclaração pelas bancas de heteroidentificação, no horário de 9h às 13h, em todas as CRCA’s dos campi para onde o candidato foi convocado.

Já nos dias 2 e 3 iniciam-se as matrículas presenciais para candidatos não cotistas. Na data destinada à confirmação de matrícula presencial, todos os candidatos devem apresentar a seguinte documentação:

a) Declaração de Ocupação de Vaga Única impressa, disponível no momento da matrícula presencial;

b) Carteira de Identidade;

c) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

d) Certidão de Nascimento ou Casamento;

e) Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino);

f) 01 (uma) foto 3 x 4 recente (colorida);

g) Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição ou declaração de quitação eleitoral emitido pelo site do TSE;

h) Histórico Escolar do Ensino Médio;

i) Certificado de Conclusão do Ensino Médio;

j) Comprovante de Residência (recente que contenha CEP);

k) Formulário de Autodeclaração (para candidatos classificados nas cotas étnico-raciais), disponível no edital 08-2024;

l) Declaração comprobatória de pertencimento ao povo Indígena (para candidatos classificados nas cotas étnico-raciais), disponível no edital 08-2024.

Texto de Alanny Alves, sob supervisão de Guaciara Freitas / Ascom Uepa

Fonte: Agência Pará/Foto: Sidney Oliveira/Ascom Uepa