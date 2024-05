MAC é o grande campeão do Super Master 50 em Portel, no Marajó

Portel, no Marajó, foi sede do Campeonato Super 50 e o palco do jogo foi o Estádio Felizardo de Dias. A saída de bola foi do Flamengo. O primeiro a tocar na bola foi o atleta Paulo Ferreira, prefeito municipal de Portel. Todavia, quem assustou primeiro foi , do Mac. Francio praticou a defesa. A outra chance foi do Marc de novo. Assim foi o clima de lances sobre lances entre os dois times, tudo acompanhado de perto pelo prefeito e jogador Paulo Ferreira e o secretário de Cultura, Esporte e Lazer do município, Idinor de Oliveira.

Depois de várias tentativas, foi mesmo o MAC que abriu o placar, com belo chute de Júlio, ainda na fase inicial da partida.

Na volta do segundo tempo, não demorou um minuto para sair o gol do Mac, numa bobeira do goleiro do Flamengo. E Luizão balançou a rede no seu estilo. Não demorou muito, ele teve mais uma chance, mas perdeu. Gereba, de falta, quase marcou para o Flamengo, mas Alex praticou a defesa. Na reta final do segundo tempo, veio mais emoção no gol Mac, de cabeça para o Flamengo. E no contra-ataque rápido, Ajax teve a chance de marcar o terceiro, mas France praticou a defesa. E foi nos minutos finais que veio o terceiro gol do Mac com o Júnior. Luizão chutou cruzado e no rebote Júnior (ex-profissional do Clube do Remo) balançou a rede. Fim de jogo. Mac campeão do Super 50.

O secretário de Esporte e Lazer, Idinor de Oliveira, falou sobre o campeonato, lembrando que foram 70 dias de campeonato. “Cada atleta que participou desses 70 dias de campeonato tem a sua história em Portel. A história dos pontos. A história de quem contribuiu ao longo do tempo, da sua caminhada, e isso mostrou que as duas equipes de hoje, muito bem preparadas e merecidas, terem chegado à final. Isso mostra que é uma retomada do esporte portelense por parte do prefeito Paulo. É uma das coisas que é prioridade, o futebol. A valorização do futebol, a valorização dos esportistas que se dedicam e se dedicaram no passado e que estão mostrando agora o brilhantismo nessa Copa Master que é o cinquentão”, disse o secretário.

Por sua vez, o prefeito Paulo Ferreira aproveitou para dar parabéns a todos os que participaram da competição.

Ele parabenizou e agradeceu a todos os times, em especial o Mac, “ superou esse final, jogou bem. Nas duas falhas que o Flamengo fez, eles levaram a melhor, então tá de parabéns a todos os dois times, tanto o Flamengo quanto o Mac por ter chegado na final. Foi um jogo muito bem disputado, é isso que a gente quer, uma disputa sadia, um jogo bem jogado, sem violência. respeitando as regras do futebol. É isso que a gente deseja. Quem sabe, num futuro bem próximo, nós tenhamos um time que possa representar o município de Portel e representar a autoestima dos nossos jovens e adolescentes que às vezes estão perdidos no mundo”, salientou o chefe do executivo portelense.

Imagens: Divulgação