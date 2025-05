Águia e Manaus empatam em Marabá, pela Série D e seguem sem derrota

Águia de Marabá e Manaus mediram forças defendendo série invicta, na Série D do Campeonato Brasileiro, e assim permaneceram. As equipes empataram por 1 a 1, no Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá, no sudeste paraense, ontem, sábado, 03. O resultado não foi bom, mas também não teve saldo negativo a ambos: gol de Romarinho pelos donos da casa, enquanto Weverson marcou em favor dos visitantes; duelo válido pela 3ª rodada do Grupo A1.

Com o resultado, os tricolores ficam na vice-liderança, somando os mesmos sete pontos do líder Manauara, porém atrás no saldo: 4 a 3; os alviverdes ocupam a 4ª posição, totalizando cinco pontos ganhos. As equipes voltam a campo, pela 4ª rodada da Série D, no próximo domingo (11): os paraenses encaram o Robô num duelo direto pelo topo, às 16h, no Ismael Benigno, já os amazonenses visitam a Tuna Luso, no Francisco Vasques, às 15h.

GOL LÁ, GOL CÁ

O primeiro tempo foi de boa movimentação ofensiva de ambas as partes, mas o Manaus saiu para o intervalo tendo a recompensa. O volante Weverson bateu de longe, antes até da metade da etapa inicial, e marcou para o Gavião. O Águia buscou reagir diante de sua torcida, porém não demonstrou eficiência nas chances criadas.

Nos 45 minutos finais, os tricolores continuaram atacando, contudo mostraram uma pontaria ruim e pouca criatividade para furar o bloqueio imposto pelos alviverdes. A persistência surtiu o efeito esperado apenas nos acréscimos, quando Romarinho cobrou falta e, com capricho, deixou tudo igual, mantendo ambos invictos no nacional.

Da Redação com Futebol Interior/Imagem: John Wesley/Águia de Marabá