Aliados de Bolsonaro vão presidir principais comissões da Câmara

A nova configuração das comissões da Câmara dos Deputados foi favorável ao Partido Liberal (PL) e a aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Com 19 dos 30 colegiados permanentes da Casa com os líderes definidos, o saldo já traz a presença de parlamentares próximos de Bolsonaro no comando de comissões importantes, como a de Constituição e Justiça (CCJ) e a de Educação.

Naquela que é considerada a comissão de maior destaque, a CCJ, o cargo de presidente será ocupado durante o próximo ano pela deputada Caroline de Toni (PL-SC). Com a ida da parlamentar para o comando do colegiado, a CCJ tem uma inversão governo-oposição na liderança, já que o antecessor da congressista do PL era o deputado Rui Falcão (PT-SP).

Outra comissão de destaque que ficará nas mãos do PL é a de Educação, que passará a ser presidida pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). O parlamentar mineiro substituirá Moses Rodrigues (União Brasil-CE) no cargo.

A escolha de Nikolas, por sinal, não foi tão bem recebida por parlamentares da ala mais progressista da Casa.

“O que queremos é que tenha respeito ao conjunto da Educação aqui, senão essa comissão não vai funcionar”, disse o deputado Tarcísio Motta (PSOL-RJ).

Outro nome próximo de Bolsonaro que vai chefiar um colegiado relevante da Câmara é o deputado Alberto Fraga (PL-DF). Em seu quinto mandato, o congressista assume o comando da Comissão de Segurança Pública, que já era dirigida pelo PL, mas com o deputado Sanderson (PL-RS).

Além dos três, outros dois deputados do Partido Liberal foram eleitos para presidir comissões da Câmara pelo próximo ano. São eles: Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP), na Comissão de Esporte; e Pastor Eurico (PL-PE), na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família.

SAIBA QUEM SÃO

Os partidos dos presidentes que comandariam cada comissão pelo próximo ano já tinham sido definidos previamente pelos líderes partidários, com base na proporcionalidade partidária, e os nomes dos candidatos eleitos também foram indicados pelas lideranças.

Confira as mudanças nas presidências das comissões:

– Lucas Ramos (PSB-PE) substitui Airton Faleiro (PT-PA) na Comissão de Trabalho;

– Pedro Aihara (PRD-MG) substitui Aliel Machado (PV-PR) na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa;

– Glauber Braga (PSOL-RJ) substitui Zé Silva (Solidariedade-MG) na Comissão de Legislação Participativa;

– Pastor Eurico (PL-PE) substitui Fernando Rodolfo (PL-PE) na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família;

– Daiana Santos (PCdoB-RS) substitui Luizianne Lins (PT-CE) na Comissão de Direitos Humanos;

– Aliel Machado (PV-PR) substitui Marcelo Queiroz (PP-RJ) na Comissão de Cultura;

– Nikolas Ferreira (PL-MG) substitui Moses Rodrigues (União Brasil-CE) na Comissão de Educação;

– Weliton Prado (Solidariedade-MG) substitui Márcio Jerry (PCdoB-MA) na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência;

– Fabio Schiochet (União Brasil-SC) substitui Jorge Braz (Republicanos-RJ) na Comissão de Defesa do Consumidor;

– Alberto Fraga (PL-DF) substitui Sanderson (PL-RS) na Comissão de Segurança Pública;

– Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP) substitui Luiz Lima (PL-RJ) na Comissão do Esporte;

– Josenildo (PDT-AP) substitui Heitor Schuch (PSB-RS) na Comissão de Indústria e Comércio;

– Caroline de Toni (PL-SC) substitui Rui Falcão (PT-SP) na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ);

– Lucas Redecker (PSDB-RS) substitui Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP) na Comissão de Relações Exteriores;

– Danilo Forte (União Brasil-CE) substitui Félix Mendonça Júnior (PDT-BA) na Comissão de Desenvolvimento Econômico;

– Dr. Francisco (PT-PI) substitui Zé Vitor (PL-MG) na Comissão de Saúde;

– Mário Negromonte Jr. (PP-BA) substitui Paulo Guedes (PT-MG) na Comissão de Finanças e Tributação;

– Gilberto Abramo (Republicanos-MG) substitui Cezinha de Madureira (PSD-SP) na Comissão de Viação e Transportes;

– Vicentinho Júnior (PP-TO) substitui Tião Medeiros (PP-PR) na Comissão de Agricultura.

Imagem: Agência Brasil