Allan dos Santos realiza transmissão ao vivo após ter perfil no X reativado por Elon Musk

Considerado foragido pela Justiça Brasileira nos Estados Unidos desde 2021, o jornalista Allan dos Santos, conhecido por suas posturas conservadoras, surpreendeu ao ter seus perfis reativados no X (antiga plataforma Twitter), realizando uma transmissão ao vivo para um público de cerca de 10 mil pessoas. A live aconteceu no domingo, 07, entre 22h e 23h, diretamente da conta do canal “Terça Livre”, algumas horas após Elon Musk ser incluído no inquérito das milícias digitais depois de um embate com o ministros do STF, Alexandre de Moraes.

Atualmente, tanto essa quanto outras contas associadas ao jornalista estão inacessíveis, independente do dispositivo usado. Isso ocorre em meio a tensões crescentes entre Elon Musk, CEO do X, e Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Musk, desafiador, criticou abertamente Moraes, chegando a acusá-lo de “trair a Constituição” e sugerir seu impeachment, o que resultou em sua inclusão em um inquérito sobre milícias digitais pelo magistrado.

O retorno de Allan dos Santos à plataforma despertou reações diversas entre os internautas brasileiros, muitos dos quais demonstraram entusiasmo por conseguirem assistir à live “sem VPN”. Apesar de relatos contraditórios sobre o acesso à página, que para alguns ainda aparecia como “conta restrita”, a deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) afirmou ter assistido à transmissão sem problemas.

Imagem: Reprodução/X