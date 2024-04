Seleção Feminina busca o terceiro lugar contra o Japão na SheBelieves Cup

As meninas da nossa seleção brasileira vão encarar o Japão na tarde desta terça-feira (9), com o foco na disputa pelo terceiro lugar do Torneio SheBelieves. A competição começa às 17h (de Brasília), no Estádio Lower.com Field, nos Estados Unidos.

As brasileiras estrearam na semifinal do SheBelieves contra o Canadá no último sábado (6). Apesar de terem saído na frente, acabaram empatando no final da partida. A decisão foi para os pênaltis, e o Canadá se saiu melhor e acabaram vencendo por 4 a 2.

Reprodução Instagram seleção feminina de futebol

O confronto de logo mais faz parte da preparação da Seleção para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris, que serão realizados entre julho e agosto deste ano. A seleção feminina está no Grupo C, junto com o Japão, a Espanha e o vencedor do duelo entre Nigéria e África do Sul. O Japão será um dos concorrentes do Brasil na fase de grupos da Olimpíada.

Brasil e Japão se enfrentaram pela última vez durante os dois amistosos que ocorreram no país brasileiro em novembro e dezembro de 2023. As meninas venceram uma partida e perderam outra.

Esta será a quarta participação das brasileiras na Copa SheBelieves. Em 2019, quando fizeram sua estreia, ficaram na quarta e última posição, sob o comando de Vadão. Dois anos depois, já com Pia Sundhage no comando, a equipe foi vice-campeã, atrás das anfitriãs estadunidenses. E no ano passado, o Brasil alcançou o terceiro lugar.

Foto Reprodução

A SheBelieves Cup

A competição é um torneio anual de futebol feminino, disputado nos Estados Unidos desde 2016. Quatro seleções nacionais de futebol feminino participam dos jogos: os Estados Unidos e mais três seleções convidadas.

Ao longo desses oito anos de competição, as estadunidenses venceram o maior número de torneios, com seis conquistas no total. Em 2017, a França foi campeã e, em 2019, a Inglaterra ficou com o título.

Foto destaque: Reprodução instagram seleção feminina de futebol

Por: Marina Moreira