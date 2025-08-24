domingo, agosto 24, 2025
ENTRETENIMENTO

Amores Materialistas | Filme deve terminar com saldo positivo na bilheteria

O filme estreou em 31 de julho no Brasil

Júlia Henn

Amores Materialistas, dirigido e roterizado por Celine Song, indicada ao Oscar por seu longa de estreia Vidas Passadas, pode até não ter recebido a mesma aclamação que seu antecessor, mas é um sucesso ainda assim.

O filme protagonizado por Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal custou apenas US$20 milhões para ser realizado e, segundo previsões da indústria, deve fechar sua temporada em cartaz com uma bilheteria acumulada ultrapassando os US$100 milhões. 

Isso coloca o filme como o terceiro projeto mais lucrativo distribuído pela A24, atrás apenas de Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo e Guerra Civil.  

