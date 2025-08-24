Superman | Warner libera vídeo de bastidores da Gangue da Justiça

O grupo de heróis é o início da Liga da Justiça

Júlia Henn

Em um vídeo de bastidores de Superman publicado no canal do Youtube da Warner Bros. Entertainment, o público é apresentado aos integrantes da Gangue da Justiça individualmente.

Ao longo dos pouco mais de dez minutos de duração, o diretor, roteirista e co-CEO da DC Studios James Gunn fala sobre cada um dos personagens da organização presente no mais novo filme do DCU.

Os atores também têm a oportunidade de falarem sobre seus respectivos papéis. No vídeo aparecem Nathan Fillion como Lanterna Verde (ou, Guy Gardner), Isabela Merced como Mulher-Gavião, Edi Gathegi como Senhor Incrível, e Anthony Carrigan como Metamorfo.

Outros personagens da DC estarão no filme. Nathan Fillion interpreta o Lanterna Verde Guy Gardner, Isabela Merced será Mulher-Gavião, Edi Gathegi fará o Sr. Incrível e Anthony Carrigan está no papel de Metamorfo. Além destes, o filme tem María Gabriela De Faria como a Engenheira, personagem que depois aparecerá no grupo The Authority, que terá seu próprio filme. É esperado também que a Supergirl de Milly Alcock tenha uma ponta no filme.

James Gunn é o roteirista e diretor do novo Superman, que terá história focada num Clark Kent mais jovem, logo depois de deixar Smallville, e nos primeiros dias como repórter na cidade de Metrópoles. Paralelo ao começo de sua carreira profissional, ele também dá os passos iniciais como Superman. O filme, porém, não é uma história de origem, então não veremos Krypton explodindo ou os Kents o descobrindo.

Gunn é, além de roteirista e diretor do novo Superman, o novo chefão da DC, e supervisionará e produzirá todas as produções do novo universo de heróis adaptados dos quadrinhos, incluindo a série Lanternas, o filme Supergirl e o futuro Batman: The Brave and the Bold. Vale lembrar ainda que a saga Batman de Matt Reeves e estrelado por Robert Pattinson não faz parte do universo compartilhado, mesmo que Gunn confirme que já houve conversas sobre a possibilidade.

Já disponível em cartaz, Superman é o primeiro filme do novo DCU. A cronologia da franquia começou oficialmente, no entanto, com a série animada Comando das Criaturas, já disponível na HBO Max.