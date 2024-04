Ana e Mioto assumem reaproximação e posam juntos em gravação de DVD

Flagrados juntos em um mercado por fãs no começo da semana, Ana Castela e Gustavo Mioto decidiram confirmar que estão aproveitando a companhia um do outro em Londrina (PR). Nessa terça-feira (23/4), eles postaram um pequeno vídeo lado a lado e andaram colados em um evento na cidade. Quem ficou responsável por postar o registro foi a própria Ana, em seu Instagram.

“Gente, encontrei do nada em Londrina…”, brincou ela, enquanto posava ao lado do ex/atual . O vídeo, estilo boomerang do Instagram, foi no Cartagena Bar, em Londrina (PR), na gravação do DVD de Duda Bertelli. Eles curtiram juntos e foram tietados por fãs assim que foram reconhecidos.

O portal LeoDias descobriu que os cantores estão vivendo uma retomada do relacionamento de forma discreta. Eles estiveram na companhia um do outro em um mercado em Londrina e não posaram juntos, mas fotos foram tiradas separadamente com uma mesma família ao serem abordados no local.

Antes disso, o sertanejo foi convidado especial da festa após a gravação do novo DVD da Boiadeira. Na Fazenda onde ocorreu o evento, eles doram vistos aos beijos.

Fonte: Portal Léo Dias/Foto: Instagram