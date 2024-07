Ao vivo | Remo x CSA | Campeonato Brasileiro Série C | 22.07.24

Remo e CSA se enfrentam nesta segunda-feira (22), às 20h, no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelas redes sociais do Grupo Marajoara, pela Rádio Marajoara AM 1130 e pela TV Marajoara Canal 50.1.

O Remo precisa dos três pontos a qualquer custo para seguir sonhando em entrar no G-8 da competição. Jogando como mandante, o Leão somou a maioria dos seus pontos até aqui (10 dos 16 conquistados), e a força da casa será fundamental para alcançar o objetivo.

O CSA, por sua vez, vinha em uma boa fase na Série C, com cinco jogos sem perder. No entanto, a equipe foi derrotada em casa pelo Floresta por 2 a 1 na última rodada e voltou a se preocupar com a zona do rebaixamento. Com 14 pontos, o time alagoano está em 13º lugar e precisa pontuar em Belém para manter a distância para a zona de degola.

