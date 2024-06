Donna Lady Rosas resgata as Memórias das Festas Juninas

Em clima de festa junina, a cantora e pedagoga Donna Lady Rosas divulga sua agenda para junho de 2024, um mês repleto de apresentações e celebrações culturais. As festas juninas, conhecidas por sua fé, alegria e diversão, transformam os arraiais com bandeiras coloridas, barracas de palha, fogos de artifício, camisas xadrez, chapéus de palha e comidas típicas.

Donna Lady, uma das maiores representantes da cultura paraense, levará sua música a diversos locais, incluindo Belém, Ilha do Combu, Terra Alta e Salvaterra, na Ilha de Marajó. Ao todo, serão cinco apresentações, proporcionando ao público uma experiência única e envolvente.

“É o momento mais esperado do ano para mim! São as minhas melhores memórias!”, diz a cantora, ressaltando a importância das festas juninas em sua vida e carreira. No repertório, Donna Lady incluirá suas músicas autorais “Cabloca Ribeira”, “Tempero Forte”, “Encanto Caboclo” e “Raiz Popular”, que celebram as raízes culturais do Pará.

22/06 – Acorda Pedreira!

Donna Lady será uma das principais atrações do evento “Acorda Pedreira!”, um show coletivo que reúne artistas e produtores culturais em uma noite de celebração e música. Sob a coordenação de Lorena Saavedra, o evento promete ser um ponto de encontro vibrante para amantes da cultura paraense.

26/06 – Oficina de Música na Ilha do Combú

Em parceria com seu filho, o cantor ativista Renato Rosas, Donna Lady ministrará uma Oficina de Música como parte do Festival Ambienta na Ilha do Combú. Esta é uma oportunidade para os participantes aprenderem sobre as tradições musicais do Pará diretamente com uma das maiores representantes da música paraense.

27/06 – Show Cultural no Palacete Facíola

Donna Lady se apresentará à noite no Palacete Facíola, novamente acompanhada por Renato Rosas. Este show promete encantar o público com uma fusão de ritmos tradicionais e contemporâneos, refletindo a rica bagagem cultural da artista.

30/06 – 3º Festival Tilaborizando do Carimbó em Terra Alta

Fechando o mês com chave de ouro, Donna Lady participará do 3º Festival Tilaborizando do Carimbó em Terra Alta, Vila de Vista Alegre. Ela se apresentará ao lado do grupo As Caboclas Morenas, liderado por Mestra Sandra Silva e Mestre Antônio Lopes (Tio Mico). O festival é uma celebração da música e da dança tradicional do Carimbó, oferecendo ao público uma imersão na cultura popular paraense.

Cada evento é uma oportunidade de vivenciar a riqueza musical do Pará e se conectar com as tradições que Donna Lady se dedica a preservar e promover. Não perca a chance de assistir a essas apresentações e celebrar a cultura do Pará junto com Carimbó Selvagem, Renato Rosas e As Caboclas Morenas.

Agenda Donna Lady

Junho

22/06 – Acorda Pedreira!

Evento: Show coletivo de artistas e produtores culturais

Horário: a partir das 19h

Endereço: Av. Visconde de Inhaúma com a Barão

26/06 – Oficina de Música na Ilha do Combú

Evento: Festival Ambienta

Horário: início 9h

Participação: Renato Rosas

Local: Na sede da OCAS

27/06 – Show Cultural no Palacete Facíola

Horário: a partir das 19h

Participação: Renato Rosas

Endereço: Palacete Faciola : Av. Nª de Nazaré, 138 Belém Pará.

30/06 – 3º Festival Tilaborizando do Carimbó

Horário: início 12h (meio dia)

Local: Terra Alta no centro comunitário de Vila de Vista Alegre

Participantes: Grupo As Caboclas Morenas (Mestra Sandra Silva e Mestre Antônio Lopes, conhecido como Tio Mico)

