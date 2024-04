Criador de O Menino Maluquinho, escritor Ziraldo morre aos 91 anos

Morreu na tarde deste sábado (6), aos 91 anos, o desenhista e escritor Ziraldo, criador de obras como O Menino Maluquinho e a Turma do Pererê. A morte dele foi confirmada pela própria família. O artista morreu dormindo, quando estava em casa, em um apartamento no bairro da Lagoa, na Zona Sul do Rio de Janeiro, por volta das 15h.

Ziraldo Alves Pinto nasceu em 24 de outubro de 1932, na cidade mineira de Caratinga. Irmão mais velho de uma família de sete filhos, Ziraldo foi batizado a partir da combinação do nome da mãe (Zizinha) com o nome do pai (Geraldo). O artista teve seu primeiro desenho publicado quando tinha apenas seis anos de idade, em 1939, no jornal A Folha de Minas.

A carreira profissional dele, porém, começou na revista Era uma vez, na década de 50. Em 1954, o escritor passou a fazer uma página de humor no mesmo A Folha de Minas em que havia estreado. Em 1957, ele entrou para o time das revistas A Cigarra e, depois, O Cruzeiro. Em 1958, casou-se com Vilma Gontijo, sua namorada havia sete anos. Tiveram três filhos, Daniela, Fabrizia e Antônio.

Foi na década de 60, porém, que Ziraldo lançou seu primeiro grande sucesso, a Turma do Pererê, primeira revista brasileira em quadrinhos com um só autor. Duas décadas depois, mais especificamente em 1980, o desenhista lançou o maior fenômeno de sua carreira, O Menino Maluquinho, considerado um dos maiores sucessos do mercado editorial brasileiro de todos os tempos.

Fonte: Pleno News Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil