Ancelotti divulga convocação para a Copa de 2026 e inclui Neymar após longa ausência

O técnico italiano Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira, 18, a lista dos 26 jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. A principal novidade — e também a mais polêmica — foi a presença de Neymar entre os escolhidos. Ancelotti, ao que parece, apenas cedeu às pressões, mas não fez a convocação por livre e espontânea vontade.
O atacante do Santos retorna à seleção após mais de dois anos afastado por lesão e sem ter sido chamado em nenhuma das convocações anteriores do treinador italiano. Apesar disso, Ancelotti manteve sua decisão até o último momento e, mesmo diante das críticas e da desconfiança de parte da torcida, acabou cedendo à pressão e incluindo o camisa 10 na lista final.
A convocação reúne nomes experientes e jovens promessas. No gol, Alisson, Ederson e Weverton foram os escolhidos. Na defesa, destacam-se Marquinhos, Gabriel Magalhães e Danilo. O meio-campo conta com Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Já no ataque, além de Neymar, aparecem Vinícius Júnior, Raphinha, Endrick e Matheus Cunha.
O Brasil estreia no Mundial no dia 13 de junho, contra Marrocos, pelo Grupo C, que ainda conta com Haiti e Escócia.
