terça-feira, maio 19, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Ancelotti divulga convocação para a Copa de 2026 e inclui Neymar após longa ausência

O técnico italiano Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira, 18, a lista dos 26 jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. A principal novidade — e também a mais polêmica — foi a presença de Neymar entre os escolhidos. Ancelotti, ao que parece, apenas cedeu às pressões, mas não fez a convocação por livre e espontânea vontade.

O atacante do Santos retorna à seleção após mais de dois anos afastado por lesão e sem ter sido chamado em nenhuma das convocações anteriores do treinador italiano. Apesar disso, Ancelotti manteve sua decisão até o último momento e, mesmo diante das críticas e da desconfiança de parte da torcida, acabou cedendo à pressão e incluindo o camisa 10 na lista final.

A convocação reúne nomes experientes e jovens promessas. No gol, Alisson, Ederson e Weverton foram os escolhidos. Na defesa, destacam-se Marquinhos, Gabriel Magalhães e Danilo. O meio-campo conta com Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Já no ataque, além de Neymar, aparecem Vinícius Júnior, Raphinha, Endrick e Matheus Cunha.

O Brasil estreia no Mundial no dia 13 de junho, contra Marrocos, pelo Grupo C, que ainda conta com Haiti e Escócia.

Fonte: Agência Ronabar/Imagens: Agência Brasil

Web banner Poupança Banpará-300x100
Artigo anterior
Geovani, ídolo do Vasco, morre após passar mal repentinamente

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,538FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
Web banner Poupança Banpará-320x320
GovPa_UsiPazDomEliseu_WebBanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315