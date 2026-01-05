segunda-feira, janeiro 5, 2026
Ano novo sem dívidas: Caravanas facilitam pagamento de débitos de energia

Clientes podem pagar contas de luz com mais praticidade por meio de cartões ou pix.

Até o dia 9 de janeiro, a Equatorial Pará realiza em Belém, Ananindeua e Marituba a caravana de serviços com oportunidade para quitar contas de energia através dos cartões de débito, crédito ou pix, que é uma alternativa rápida especialmente para quem busca agilidade no atendimento presencial.

Além disso, as caravanas também terão outros serviços tradicionais da distribuidora como a troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes pelas de LED que são mais econômicas e eficientes e também o cadastro na Tarifa Social.

Segundo Cleiton Soares, analista de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, as caravanas buscam facilitar para as famílias a regularização de contas ao ampliar as formas de pagamento.

“A possibilidade de pagamento nos cartões ou pix é uma importante alternativa para quem precisa começar o ano com mais flexibilidade, sem pendências financeiras”, destaca.

Confira os endereços e os serviços oferecidos:

1 – E+ Caravana – Ananindeua (Centro)
Onde: Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho – SEMCAT (Passagem Suely – Centro – Ananindeua)
Quando: 05 a 09 de janeiro
Hora: das 8h30 às 12h e das 14h às 16h
Serviços: Troca de lâmpadas, cadastro na Tarifa Social, pagamento de faturas através de cartões de débito, crédito ou pix.

2 – E+ Caravana – Marituba (Centro)
Onde: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (rua Pedro Mesquita – Marituba)
Quando: 06 a 09 de janeiro
Hora: das 8h30 às 12h e das 14h às 16h
Serviços: troca de lâmpadas, cadastro na Tarifa Social, pagamento de faturas com cartões de débito, crédito ou pix.

3 – E+ Caravana – Belém (Barreiro)
Onde: Igreja Santo Antônio de Lisboa (Passagem Cajú, Nº 102, entre Passagem Boa Fé e Passagem Fé em Deus – Barreiro – Belém)
Quando: 06 a 09 de janeiro
Hora: das 8h30 às 12h e das 14h às 16h
Serviços: troca de lâmpadas, cadastro na Tarifa Social, pagamento de faturas com cartões de débito, crédito ou pix e Coleta de resíduos E+ Reciclagem.

