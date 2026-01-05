Arraial do Pavulagem: 18ª edição do Cordão do Galo realiza programação de cultura, formação e cidadania em Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó, entre 5 e 11 de janeiro

Grupo com mais de 20 colaboradores do Instituto Arraial do Pavulagem se une a instituições locais em 05/01 para realizar uma programação de formação cultural, ações de cidadania e valorização dos saberes locais, culminando no cortejo do dia 11/01.





Realizado pelo Instituto Arraial do Pavulagem desde 2008, o projeto foca no público infantojuvenile reúne oficinas, vivências, atividades ambientais e apresentações artísticas, fortalecendo vínculos comunitários e a cultura como ferramenta de transformação social.

O Cordão do Galo também se destaca por suas ações de cidadania e empoderamento, com atividades que fortalecem vínculos comunitários, incentivam o protagonismo de crianças e mulheres e ampliam o acesso aos saberes locais.

O Instituto Arraial do Pavulagem continua firme e forte no seu trabalho anual na Ilha do Marajó. O Cordão do Galo volta à região em janeiro com uma programação de cultura, tradição, transmissão de saberes, educação e participação comunitária entre os dias 5 e 11 de janeiro.



O projeto desembarca em Cachoeira do Arari com uma série de atividades voltadas a crianças, adolescentes e famílias, reafirmando o compromisso do Instituto com a formação cultural, a cidadania e a preservação das tradições populares da região.

O Cordão do Galo se desenvolve ao longo de uma semana de ações formativas, culminando no tradicional cortejo pelas ruas de Cachoeira do Arari, no dia 11 de janeiro.



O músico e cofundador do Arraial do Pavulagem, Júnior Soares, explica que o projeto vai além do artístico. “O Cordão do Galo é um gesto de cuidado com as crianças, com as famílias e com a cultura do Marajó. Um trabalho construído com escuta, troca e afeto, que mostra como a nossa cultura pode ser uma ferramenta de transformação social”, diz.



Um projeto que une cultura, educação e pertencimento

Realizado desde 2008, o Cordão do Galo é uma das principais ações do Instituto Arraial do Pavulagem voltadas ao público infantojuvenil. O projeto atua como um espaço de vivência, inclusão, criatividade e respeito, garantindo às crianças o direito à cultura por meio de experiências lúdicas, educativas e artísticas.

A programação envolve oficinas de canto, dança, percussão, perna de pau, educação ambiental, design sustentável, além de ações de cidadania, práticas coletivas e atividades voltadas ao fortalecimento de vínculos comunitários. A proposta articula tradição e contemporaneidade, estimulando o pertencimento, a memória cultural e o protagonismo das crianças e adolescentes do Marajó.

Ações de cidadania, empoderamento e cuidado com o território ampliam o alcance do projeto

A programação do Cordão do Galo também amplia o olhar para temas sociais e formativos, indo além das atividades artísticas. O projeto promove ações voltadas ao empoderamento feminino, com encontros e rodas de conversa dedicadas às mulheres da comunidade, além de uma reunião pública para discutir a questão do lixo na cidade, realizada em parceria com a Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis (Concaves), reforçando a importância da educação ambiental e do cuidado com o território.

A agenda inclui ainda a exibição do filme “Cordão do Galo – Território de Cultura da Criança Marajoara”, que dialoga com a memória e o protagonismo das crianças, e o Bazar do Galo, uma ação de caráter pedagógico em que roupas arrecadadas são disponibilizadas por meio de uma moeda simbólica criada especialmente para o projeto, estimulando noções de troca, pertencimento e economia solidária entre os participantes.

Ronaldo Silva, músico e cofundador do Arraial do Pavulagem, destaca o caráter formativo e simbólico da ação: “O Cordão do Galo cria oportunidades para que novas gerações reconheçam o valor da própria cultura. É uma forma de fortalecer identidades, preservar tradições e manter viva a herança do Glorioso São Sebastião, conectando passado, presente e futuro”, pontua.

Walter Figueiredo, presidente do Instituto Arraial do Pavulagem, destaca que “o Cordão do Galo é um espaço de vivência, alegria e inclusão, onde a criança tem garantido o direito à cultura. É nesse ambiente lúdico e coletivo que se constroem memórias, valores e vínculos que acompanham essas crianças por toda a vida. Na 18ª edição, em 2026, o projeto reforça esse compromisso com uma programação que une cultura, cidadania e cuidado, com oficinas, ações formativas, atividades ambientais e momentos de fortalecimento das famílias, mostrando que tradição e transformação caminham juntas”, pontua.

Programação



* 05 A 10 DE JANEIRO (SEGUNDA A SÁBADO)

CENTRO SOCIAL E PASTORAL IRMÃ MARIA DAS NEVES

Horário: 09h às 12h e 15h às 18h

VIVÊNCIAS CULTURAIS PARA CRIANÇAS

Jornada formativa criativa de saberes, mobilização e participação social e comunitária com crianças e famílias, ações socioculturais ambientais e encontros que fortalecem laços afetivos. A programação reúne saberes locais, práticas artísticas e iniciativas de economia criativa que valorizam a cultura amazônica como ferramenta de transformação social.

CANTO POPULAR – Allan Carvalho e Íris da Selva

DANÇA – Ygor Felipe e Amanda Coutinho

PERNALTINHAS – Luciana Ramoa e Hiago Lobo

PERCUSSÃO – Alê Nogueira e Francisco de Assis

OFICINA DE EDUCAÇÃO E CULTURA AMBIENTAL – Silvana Pimentel

OFICINA DE ECONOMIA CRIATIVA / DESIGN SUSTENTÁVEL – Lúcia Almeida

(Voltada para as mães e responsáveis dos brincantes)

CAPACITAÇÕES MUSICAIS

Capacitação em Orquestra de Sopro e Canto – Manassés Malcher e Inaldo Alves

(Destinada aos integrantes da Banda João Viana e brincantes)

WORKSHOP SOBRE A CONFECÇÃO DO “GALO” E DE OUTROS BICHOS

Local: Espaço Cultural Mestre Piticaia

Horário: 09h às 12h e 15h às 18h

Mediação: San Rodrigues

(Destinado a jovens artistas, professores, educadores carnavalescos, aderecistas, decoradores, designers, cenógrafos e demais interessados. Vagas limitadas para 15 pessoas. Inscrições no local.)

* 06 DE JANEIRO (TERÇA-FEIRA)

CENTRO SOCIAL E PASTORAL IRMÃ MARIA DAS NEVES (Auditório)

17h – Rodinha de Conversa de Cidadania Infantil

Reafirmação de direitos, interação e distribuição de kits literários e do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Mediação: Mary Jane (Assistente Social)

(Atividade voltada às crianças brincantes, instrutores e colaboradores.)

* 08 DE JANEIRO (QUINTA-FEIRA)

CENTRO SOCIAL E PASTORAL IRMÃ MARIA DAS NEVES (Auditório)

16h – Chá com Mulheres

Momento especial de cuidado e escuta, com conversa sobre empoderamento feminino, autocuidado, violência contra a mulher, canais de denúncia e fortalecimento de vínculos.

Mediação: Mary Jane (Assistente Social)

(Atividade voltada às instrutoras, colaboradoras e mulheres responsáveis pelas crianças e adolescentes do projeto.)

* 09 DE JANEIRO (SEXTA-FEIRA)

CENTRO SOCIAL E PASTORAL IRMÃ MARIA DAS NEVES (Auditório)

15h – Bazar Solidário – Moeda Social “Galo”

17h30 – Cine Galo

Exibição do filme “Cordão do Galo – Território de Cultura da Criança Marajoara”, de Felipe Cortez e André Mardock.

PREFEITURA MUNICIPAL

15h – Reunião Pública sobre os Resíduos da Cidade (Lixo)

Encontro com gestores públicos, comunidade, Instituto Arraial do Pavulagem e Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis – CONCAVES.

* 10 DE JANEIRO (SÁBADO)

PRAÇA DA MATRIZ E ORLA DA CIDADE

08h – Conversa sobre Educação Ambiental e Reaproveitamento de Resíduos

08h30 – Plantio de Mudas e Iniciação à Cultura Ambiental

Orientação: Jonas Fernandes e Débora Ribeiro (Concaves) e Alison Castilho (Embrapa / IAPAV)

10h – Ensaio Geral do Cortejo

Saída da Praça da Matriz com chegada ao Museu do Marajó.

* 11 DE JANEIRO (DOMINGO)

09h às 13h – Feira Criativa

Praça da Matriz

Espaço de comercialização do artesanato marajoara da Cooperativa da Loja do Museu do Marajó.

CORTEJO DO CORDÃO DO GALO

08h – Concentração: Museu do Marajó

09h – Saída do cortejo pelas ruas de Cachoeira do Arari

10h – Chegada à Comissão dos Foliões do Glorioso São Sebastião (Praça da Matriz)

10h30 – Apresentação musical das crianças do Cordão, com participação da Banda João Viana – Salão Paroquial

11h – Arraial do Pavulagem convida Íris da Selva, Mestra Jesus, Allan Carvalho e Zezinho Vianna – Salão Paroquial



SERVIÇO: Cordão do Galo 2025

Local: Cachoeira do Arari (Ilha do Marajó – PA)

Período: de 5 a 11 de janeiro de 2025

Atividades: oficinas culturais, vivências artísticas, ações de cidadania, atividades ambientais e cortejo cultural

Cortejo do Cordão do Galo: domingo, 11 de janeiro, pelas ruas da cidade

Entrada: gratuita

Mais informações:

Instagram: @arraialdopavulagem