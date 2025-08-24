Pará se destaca como vitrine da Amazônia no 9º Salão do Turismo, em São Paulo

EXPERIÊNCIAS IMERSIVAS, SABORES TÍPICOS E TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA MARCARAM A PRESENÇA DO ESTADO NO MAIOR EVENTO DO SETOR NO PAÍS, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DO TURISMO EM SÃO PAULO (SP)

O Pará encerrou sua participação no 9º Salão do Turismo, realizado entre os dias 21 e 23 de agosto no Distrito Anhembi, em São Paulo (SP), com saldo positivo e destaque entre os destinos brasileiros. O estado apresentou vivências que unem sustentabilidade, cultura e gastronomia, posicionando a Amazônia como ponto estratégico para o turismo nacional e internacional.

As experiências de turismo desenvolvidas na região de Alter do Chão, distrito de Santarém (PA), no Baixo Tapajós, foram algumas das que mais chamaram a atenção do público. O estado convidou os visitantes do Salão a mergulhar em práticas restaurativas, como yoga, meditação e terapias naturais, em meio à floresta e a praias de rio, complementadas por uma rica gastronomia típica.

Na avaliação do ministro do Turismo, Celso Sabino, o protagonismo do Pará no evento reflete a importância da Amazônia para o setor: “Trazer o Pará com sua cultura, sabores e tradições para o Salão do Turismo é mostrar ao Brasil e ao mundo a força da Amazônia como destino único. O Ver-o-Peso, o carimbó, a culinária e as experiências comunitárias revelam não apenas a diversidade, mas também o enorme potencial que temos de gerar emprego, renda e desenvolvimento sustentável a partir do turismo”, destacou.

Outro atrativo inovador foi o “Pará Birding Tour”, dedicado a observadores de aves. O estado proporciona ao turista registrar até 600 espécies em destinos como Bragança, Parauapebas e Carajás. Já no espaço destinado ao arquipélago do Marajó no Salão, visitantes puderam experimentar oficinas de cerâmica marajoara e apresentações artísticas a exemplo do grupo Carimbó Tambores do Pacoval, reforçando a valorização da cultura local.

Do Mercado Ver-o-Peso ao ritmo do carimbó marajoara, a presença paraense no Salão ampliou a força da identidade amazônica. Gastronomia, artesanato e turismo de base comunitária formaram um mosaico que encantou o público. Outro destaque foi a Casa da Luna, que trouxe uma experiência sensorial inspirada no Ver-o-Peso, incluindo tour pela Feira do Açaí e oficinas culinárias com ingredientes típicos.

OFERTAS

O Feirão do Turismo, realizado presencialmente no Salão e que até 27 de agosto de forma online, com descontos e ofertas especiais de produtos e serviços turísticos, já apresenta resultados expressivos. Apenas uma das operadoras participantes alcançou R$ 150 mil em vendas nos três dias do evento, superando as expectativas iniciais.

Além disso, para quem esteve no Salão, a companhia aérea Latam disponibilizou 11% de desconto em bilhetes para voos pelo país. O desempenho do Feirão, que reuniu mais de 100 empresas do ramo, confirma a retomada aquecida do setor e evidencia o interesse crescente por destinos amazônicos, que unem natureza, cultura e hospitalidade em propostas inovadoras e sustentáveis.

SALÃO

Com o tema “Diversidade, Inclusão e Sustentabilidade no Turismo”, o 9º Salão do Turismo envolveu as 27 Unidades da Federação em uma grande vitrine de gastronomia, cultura, artesanato, experiências imersivas e oportunidades de negócios.

O evento foi organizado em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura Municipal de São Paulo, além do apoio do SESC, SENAC e do Sebrae Nacional e de parceiros como Embratur, Itaipu Binacional, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Por Cléo Soares/Ministério do Turismo