AO VIVO | SANTA ROSA X REMO | CAMPEONATO PARAENSE | 10.03.24 

Na tarde deste domingo (10), Santa Rosa e Remo se enfrentam pela partida de ida das quartas de final do Campeonato Paraense. A partida começa às 16h30, no Estádio Baenão, em Belém. Acompanhe o jogo ao vivo pelo YouTube da Super Marajoara, pela Rádio Marajoara AM 1130 e em todas as redes sociais do Grupo Marajoara.

Santa Rosa chega neste duelo após classificação na última rodada, vencendo o Tapajós por 1 a 0 como mandante no Baenão. Para a partida de logo mais o desejo é o mesmo, vencer mais um duelo e quem sabe conquistar uma vaga nas competições nacionais em 2025.

O Clube do Remo entre declive e aclive, vai precisar manter o ritmo do último confronto quando venceu o Trem-AP por 3 a 1 pela Copa Verde, já pelo Parazão o Leão vem de derrota. Se não bastasse esse cenário de altos e baixos, o elenco sofrerá mudanças pois o zagueiro Ícaro e o meia Marco Antônio se machucaram em campo na partida contra o Trem-AP, sendo assim não estarão no confronto deste domingo.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira