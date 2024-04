Aos 51 anos, morre Anderson Leonardo, vocalista do Molejo

O cantor e compositor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, morreu, nesta sexta-feira (26), aos 51 anos. A informação foi confirmada em uma nota publicada pela página oficial da banda nas redes sociais. O artista estava internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

– Nosso guerreiro Anderson Leonardo lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer, mas será sempre lembrado por toda família, amigos e sua imensa legião de fãs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao Molejo. Sua presença e alegria eram uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida, nós te amamos – escreveu a banda.

Anderson tratava de um câncer na região inguinal desde 2022. No fim de março deste ano, ele já havia sido internado e ficou quatro dias na UTI para tratar um quadro de insuficiência renal. Após receber alta, o cantor voltou a ser internado no início de abril para dar prosseguimento a um tratamento de imunoterapia e medicações para dores.

Descoberto em outubro de 2022, o câncer inguinal afetava a região do pênis e do ânus do cantor. Em dezembro daquele mesmo ano, ele chegou a anunciar que estava curado da doença, mas, em maio de 2023, ele precisou retomar o tratamento após o câncer atingir os testículos.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução / Youtube / Cara a Tapa