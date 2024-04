Saiba quanto Carlinhos Maia paga de salário para funcionárias de sua casa

Nos últimos dias, Carlinhos Maia viu seu nome envolvido em mais uma polêmica após internautas o criticarem por fazer com que suas funcionárias usem uniformes com as iniciais de seu nome e o de Lucas Guimarães. O caso deu o que falar nas redes sociais e muitos passaram a se questionar quanto o influenciador paga de salários para as colaboradoras. Ao portal LeoDias, Carlinhos revelou com exclusividade o valor do salário que paga para cada uma, Cássia, Andréia e Adriana. Confira!

De acordo com o influenciador, Andréia tem o salário de R$ 5 mil, e Adriana e Cássia (Cassinha) recebem R$ 3 mil, salário este considerado acima da média da profissão.



Em meio à polêmica, Carlinhos chegou a repostar alguns dos comentários que recebeu de seus fãs em sua defesa: “Cadê que postam o salário das meninas? Cadê que postam quantos seguidores cada uma ganhou? Cadê que postam que até no bairro que uma delas moram a prefeitura começou a sanear por causa dela, assim ajudando outras pessoas por lá? Vocês [que criticam] são uns lixos”

Fonte: Portal Léo Dias/Foto: Divulgação