Após assinatura de convênio, Prefeitura de Santarém e Ministério do Turismo apresentam à comunidade obra de pavimentação da estrada de Ponta de Pedras

Cerca de 150 pessoas esperavam a comitiva composta pelo ministro do Turismo Celso Sabino, o prefeito Nélio Aguiar, o deputado federal Henderson Pinto, o secretário regional de Governo do Baixo Amazonas, José Maria Tapajós, o secretário municipal de Turismo, Alaércio Cardoso, autoridades e a comunidade na praia de Ponta de Pedras, onde houve o anúncio oficial da assinatura do convênio da pavimentação da estrada que dá acesso à comunidade. A reunião de trabalho foi uma articulação da Prefeitura de Santarém, por meio da Semtur, em parceria com a Associação de Moradores Nossa Senhora das Graças de Ponta de Pedras. A obra está orçada em R$ 12.874.573,00 e contrapartida do município na ordem de R$ 1.383.673,38.

Para o ministro Celso Sabino, a obra é de imensa importância para o fomento do turismo, não apenas de Santarém, mas do estado do Pará.

“É uma obra articulada pelo prefeito Nélio Aguiar, os deputados Federais Ayrton Faleiro e Henderson Pinto, responsáveis pela emenda parlamentar, em parceria com o Ministério do Turismo. É um compromisso do governo federal com o turismo dessa região. Hoje todo mundo fala em Amazônia e precisamos cada vez mais impulsionar isso”.

De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo, o projeto está dentro do planejamento da pasta, já que era um compromisso do prefeito Nélio Aguiar com a comunidade.

“É uma obra que custa certa de R$ 25.000.000,00 e conseguimos garantir a metade do valor no orçamento de 2023, depois partimos para a articulação junto a bancada paraense para a liberação do valor, que foi empenhado junto ao Ministério do Turismo e estamos trabalhando para entregar a primeira etapa antes do Festival do Charutinho que acontece em novembro. Esse foi um compromisso firmado na reunião com as autoridades presentes e a comunidade. Fico muito feliz em ver a comunidade agradecida pelo nosso empenho em concretizar a obra, o asfaltamento irá potencializar o turismo. Hoje, a comunidade recebe em torno de 50 mil turistas ao ano e com a pavimentação da estrada pretendemos dobrar esse número”, informou o secretário municipal de Turismo, Alaércio Cardoso.

Édson Silva, presidente da Associação de Moradores, afirmou que durante muito tempo a comunidade sonhou com este projeto.

“Agradecemos a todos os envolvidos, o secretário Alaércio Cardoso, o ministro Celso Sabino, o prefeito Nélio Aguiar, o deputado federal Henderson Pinto e o secretário regional de Governo, José Maria Tapajós, que sonharam e lutaram junto com a comunidade por essa obra. Eu acredito que com a pavimentação do acesso à Ponta de Pedras, o turismo irá crescer consideravelmente, porque hoje a reclamação que mais ouvimos de nossos clientes é sobre o acesso à comunidade e com essa pavimentação vai melhorar 100%”, acredita.

Para o prefeito Nélio Aguiar este é um primeiro passo, tendo em vista que já existe um projeto de asfaltamento da Rodovia Interpraias.

“Agora será iniciado o asfaltamento na direção praia para Rodovia Everaldo Martins e a obra será dividida em duas fases. Vamos em busca de parceria com o Ministério do Turismo e dos deputados para a liberação de mais recursos para a conclusão da obra. Ponta de Pedras é um atrativo muito importante para Santarém e precisamos dessa pavimentação para impulsionar ainda mais o turismo”, disse o prefeito.

Imagens: Agência Santarém