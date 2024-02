Mercy Nunes deixa o comando técnico do futebol feminino do Clube do Remo

O mudanças na comissão do futebol feminino do Clube do Remo. Peças importantes do engrenagem azulina deixaram o clube por razões imperiosas.

O primeiro foi diretor Marcelo Bentes que comandou e organizou o staff feminino na gestão do presidente Fábio Bentes. Em seguida Cássia Gouvea, preparadora física, que se transferiu para o Vasco da Gama, do Rio de Janeiro.

Agora foi o técnico Mercy Nunes, 53 anos, que definiu sua saída do clube após uma jornada vitoriosa no ano de 2023 com a conquista da vaga azulina na Série B do Campeonato Brasileiro, além do tricampeonato paraense.

Marcante na carreira como coach no futebol feminino, Mercy Nunes possui uma longa campanha vitoriosa pela Esmac de onde saiu no ano de 2022 para comandar o Clube do Remo.

Está saindo do Baenão por questão particular. Uma situação que só ele pode resolver e, por isso, decidiu dar uma tempo nos trabalhos.

“Talvez volte a trabalhar no segundo semestre ou mesmo antes, tudo vai depender de resolver a situação”, disse. Mercy tem convite de clubes de Belém e de outros Estados. Vitorioso com oito títulos de futebol de campo, sendo seis pela Esmac e dois pelo Clube do Reno. No futsal possui 14 campeonatos, todos pela Esmac. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

