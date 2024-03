Empresa Henvil de navegação contribui para o progresso do Marajó Oriental

A empresa Henvil de Navegação, que tradicionalmente faz o transporte de passageiros e cargas pelo Estado do Pará, inclusive com a linha Belém-Marajó, por meio do terminal portuário do Rio Camará, é um desses grupos instalados no Pará que contribui para o desenvolvimento do Estado e de sua população. Diariamente, a empresa faz a travessia de Icoaraci até o Porto do rio Camará, em Salvaterra, transportando passageiros, turistas, veículos de passeio e de carga, combustíveis e outras mercadorias, interligando, por assim dizer, o arquipélago marajoara com a capital paraense.

Para garantir esse modal, a empresa conta com quatro ferry boats, dentre eles o mais moderno da Amazônia, o Henvil I, com capacidade para 120 veículos de passeio e mais de mil passageiros, com todo conforto e segurança.

A embarcação possui elevador exclusivo para atender idosos e deficientes, sala VIP com poltronas reclináveis e ambiente totalmente climatizado, lanchonete com variedade de salgados e sucos, e banheiros sempre limpos e higienizados.

Segundo o presidente da empresa, Daniel Pereira, ele exige de seus funcionários em terra ou embarcados, a máxima atenção e empenho com os clientes, sejam turistas, caminhoneiros ou moradores da região, que preferem viajar pela Henvil, considerando os preços das passagens, metade do valor cobrado pelas lanchas rápidas.

Em função do profissionalismo e cuidados com a segurança e a pontualidade, a Henvil tem recebido honrarias da Marinha do Brasil todo ano, um orgulho para a empresa e seus colaboradores.

As passagens para quaisquer viagens podem ser adquiridas nos guichês do porto da companhia ou pelo site, o que pode tornar as coisas mais fáceis, segundo acrescenta Daniel Pereira, para quem, manter uma prestação de serviços com toda essa performance é fruto de muito trabalho, dedicação e, também, prazer em contribuir para a satisfação de todos.

Imagens: Divulgação