Aposentados e pensionistas que fazem aniversário em novembro já podem fazer Prova de Vida

Começou nesta sexta-feira (1), o prazo para realização da Prova de Vida dos aposentados e pensionistas da Prefeitura de Belém e Câmara Municipal, nascidos no mês de novembro. O período obrigatório para efetivar o procedimento vai até 30 de dezembro. Quem perder os 60 dias do prazo só poderá fazer a Prova de Vida de modo presencial, na sede da Belémprev, para regularizar a pendência, evitando assim o bloqueio e até a suspensão do pagamento dos benefícios previdenciários.

A Belémprev esclarece que a Prova de Vida pode ser feita online pelo aplicativo Meu RPPS, mesmo que seu aniversário seja nos últimos dias do mês. Segundo Dhony Vale, diretor de TI da Belémprev, o procedimento pode ser iniciado no primeiro dia do mês.

Para fazer a Prova de Vida pelo celular, basta baixar o aplicativo Meu RPPS na loja de apps do seu smartphone. Quem preferir fazer a Prova de Vida pessoalmente pode ir à sede da Belémprev, de segunda a sexta, das 8h30 às 14h, com RG, CPF e comprovante de residência.

Aposentados e pensionistas que fazem aniversário em outubro têm até o dia 30 de novembro para realizar a Prova de Vida pelo aplicativo ou presencialmente.

Foto: Ascom Belemprov