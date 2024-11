Patrimônio Cultural em foco: III Encontro reúne pesquisadores e especialistas

Nesta segunda-feira, dia 4 de novembro, começa o III Encontro de Pesquisa e Patrimônio Cultural. O evento, que tem como tema ‘ Patrimonio Cultural e Sociobiodiversidade’ se estende até quinta-feira (7), o objetivo é apresentar à sociedade as pesquisas sobre patrimônio cultural e ambiental, abrangendo cinco temas diferentes.

Ao todo foram selecionados 46 trabalhos, que serão apresentados no formato pitch, apresentações rápidas que devem ser feitas em até 15 minutos, de forma clara e objetiva.

O primeiro dia do evento será realizada no auditório Eneida de Moraes, no Centro Cultural Palacete Faciola. A abertura do encontro contará com representantes da Secult, DPHAC, Iphan, MinC, Semas, Ideflor, Escola Bosque, Mpeg, Lacore, Seduc e Cefor, a partir das 8h30.

Ainda pela manhã, o professor doutor, Paulo Canto, da Secult, fará a primeira palestra do dia, com a temática “Gestão do Patrimônio Arqueológico no Sistema Integrado de Museus e Memoriais: Memória, Acessibilidade, Colaboração e Extroversão”. Em seguida, a palestra sobre “Educação Ambiental e Comunicação Intercultural em tempos de mudanças climáticas”, será ministrada pela professora doutora Marilena Loureiro (GEAM/NAEA/UFPA).

Na parte da tarde, às 14h, terá início a mesa redonda “Ocupações Humanas Antigas na Amazônia Paraense: reflexões teóricas, metodológicas e interpretações”, com Marcos Magalhães (MPEG), Cristina Sena (MPEG), Paulo Canto, Débora Gadelha (PPGEAA/UFPA), Kelton Mendes (Amazônia Arqueologia) e Tainá Arruda, após começam as apresentações dos trabalhos selecionados. Às 15h45, haverá as apresentações dos trabalhos da linha temática “Patrimônio Cultural, Ambiente e Sociobiodiversidade”.

Na terça-feira, 5, o dia já começa com apresentação de trabalhos da mesma linha desenvolvida no dia anterior, também no auditório Eneida de Moraes, das 8h30 às 12h30. À tarde, as apresentações seguem a linha “Patrimônio Cultural e Relações Bioculturais” das 14h até 18h. No dia seguinte, quarta-feira, 6, a Profa. Dra. Lúcia Santana do MPEG e Fórum de Museus da Amazônia, estará no auditório às 8h30, para ministrar a palestra “Museologia Social e Participação Comunitária”.

Ainda pela manhã do dia 6, até às 10h, acontece a Roda de Conversa com representantes dos Pontos de Memória do Pará, Denilson Batista da Associação Consciência Quilombola Negra, Adriana Souza da Rede Ponto de Memória Fórum de Museus da Amazônia, Keyla Paiva do Terreiro Rompe Mato e Sâmia Souza, do Ponto de Memória da Terra Firme.

O tema debatido pelo grupo será “As experiências de Gestão dos Pontos de Memória da Amazônia Paraense: reflexões críticas e propositivas sobre as formas de governança dos Pontos de Memória a partir da Museologia Social e Comunitária, como instrumento de cidadania em prol do patrimônio coletivo e sociocultural”.

O tópico “Patrimônio Cultural e Crise Climática: conhecimento, enfrentamento e mitigação – práticas variadas pela manutenção do bem viver” será abordado nos relatos de experiências de Cristina Sena, Antônia Salgado (Movimento de Mulheres do Tapanã), Paulo Canto, Antônio Reis (RESEX Marinha Filhos do Mangue) e Célio da Costa (Escola Bosque), às 10h30. Mais tarde, das 14h às 18h, serão apresentados os trabalhos da linha temática “Educação Patrimonial, Ambiental e Participação Social”.

O Museu do Estado do Pará (MEP), receberá o último dia da programação, na quinta-feira, 7. A apresentação de trabalhos da linha temática “Patrimônio Cultural e Linguagens”, terá início às 8h30, no Salão das Artes. Depois, entre 14h e 16h, as apresentações seguirão a linha “Patrimônio Cultural, Acessibilidade e Inclusão”. Em seguida, das 16h às 18h, o “Patrimônio Cultural e o Direito a Cidade – pela acessibilidade e inclusão das populações historicamente subalternizadas” será tema da mesa redonda com Mametu Muagilé do Instituto Bamburusema de Cultura Amazônica; a multiartista Anastácia Marshelly; Elis Souza do grupo de Carimbó da Resistencia da Feira do Açaí; a bailarina Lo Ojuara; Ruth Clark MC, produtora da Battle Girl Power; a produtora cultural, Samily Maré; Roberta Tavares, representando o Sarau Povo da Noite; Ana Carolina Corrêa do Coletivo Carimbó Panã Avoá e Diogo Monteiro, liderança POTMA.

O encerramento da ação será no Jardim Interno do MEP, a partir das 18h, com uma programação cultural. As atrações serão uma Batalha de Rima com Mc Karol Negrão e Mano Duende, e os DJ’s Marquinho e Márcio Lins.

Foto: Alex Ribeiro / Ag. Pará