SAÚDE

Pintura na barriga e visita ao parto: Hospital Abelardo Santos oferece curso gratuito para gestantes

Formação prepara casais para o nascimento e cuidados com o bebê; inscrições já estão abertas.

O Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS), em Icoaraci, está com inscrições abertas para a 22ª edição do projeto “Laços de Amor”. O curso, que ocorrerá no dia 29 de janeiro, é voltado para gestantes e seus parceiros, reforçando que a chegada do bebê é um processo compartilhado por toda a família.

As inscrições podem ser feitas diretamente pelo formulário online oficial da unidade.

Preparação Completa e Multiprofissional

Diferente de palestras convencionais, o curso oferece um treinamento prático conduzido por uma equipe multidisciplinar (fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros e terapeutas ocupacionais) e até bombeiros civis. Os principais temas abordados são:

  • Parto e Puerpério: Técnicas de relaxamento e orientações sobre o dia do nascimento.
  • Cuidados com o Bebê: Amamentação correta e banho.
  • Segurança: Noções de primeiros socorros, com foco em casos de engasgo.
  • Vínculo Afetivo: Um momento dedicado à pintura gestacional para promover o bem-estar da mãe.

Ao final da formação, as participantes recebem certificados e realizam uma visita guiada ao complexo obstétrico, permitindo que conheçam de perto as salas de parto e a estrutura onde darão à luz.

Estrutura de Referência em Belém

Sendo a segunda maior maternidade pública do Governo do Pará, o Abelardo Santos é referência em atendimento humanizado. A unidade funciona 24 horas e dispõe de:

  • Salas PPP: Espaços modernos para Pré-Parto, Parto e Pós-Parto.
  • Alívio da Dor: Uso de métodos não farmacológicos, como aromaterapia, massagens e banhos quentes.
  • Suporte Especializado: 50 leitos de internação, UTI Pediátrica e Unidades de Cuidados Intermediários (UCIn).

A pediatria do HRAS também conta com pronto-socorro infantil 24 horas e 25 leitos de clínica pediátrica, garantindo assistência completa desde o nascimento até o crescimento da criança.

Destaques para sua publicação:

  • Onde: Hospital Abelardo Santos (Icoaraci).
  • Quando: 29 de janeiro de 2026.
  • Público-alvo: Gestantes e acompanhantes.
  • Inscrição: Online e gratuita.

Foto Reprodução

