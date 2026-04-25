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Atendimento na rodovia garante assistência em situações de emergência

Equipes preparadas permitem respostas rápidas e seguras mesmo em ocorrências complexas nas rodovias monitoradas pela Rota do Pará

Em situações de emergência, cada minuto conta e, nas rodovias sob concessão da Rota do Pará, a agilidade no atendimento é fundamental. Para garantir segurança e assistência aos usuários, a concessionária mantém uma estrutura integrada que opera 24 horas por dia, combinando monitoramento contínuo, uso de equipamentos adequados e equipes treinadas em campo.

Embora a resposta seja rápida, cada ocorrência exige uma avaliação criteriosa para definir a melhor forma de atuação. Esse cuidado é essencial para que o resgate seja realizado com segurança, preservando a vida das vítimas e assegurando a eficiência de toda a operação.

Em casos mais complexos, o tempo de resposta pode ser maior, justamente para garantir que todas as etapas sejam conduzidas de forma planejada e assertiva. No centro dessa operação está o Centro de Controle Operacional (CCO), responsável por coordenar todas as ocorrências ao longo das rodovias. É a partir dali que começa a mobilização das equipes. “O operador do CCO recebe as informações por meio do 0800 ou das equipes de inspeção em campo. A partir disso, identifica o tipo de ocorrência, classifica a situação e aciona imediatamente os veículos e recursos mais adequados, garantindo um atendimento rápido e eficiente ao usuário”, explica Marcos Felizardo, coordenador do CCO da Rota do Pará.

A estrutura inclui ambulâncias, guinchos, caminhões-pipa e viaturas de inspeção, além de bases operacionais posicionadas estrategicamente. Os sistemas de monitoramento e comunicação permitem acompanhar cada ocorrência em tempo real, o que agiliza a tomada de decisão. “Tudo isso nos permite identificar rapidamente a ocorrência e acionar o recurso correto no menor tempo possível, inclusive com o apoio de órgãos externos quando necessário”, reforça o coordenador.

Essa estrutura fez a diferença em uma ocorrência envolvendo uma gestante que, a caminho do hospital, precisou de ajuda no meio da rodovia, em um momento de tensão que exigia rapidez, cuidado e atenção. “O atendimento foi iniciado imediatamente após o acionamento do CCO, que identificou a gravidade do caso como emergência médica. Uma ambulância foi enviada com prioridade, enquanto o centro operacional acompanhava cada etapa. No local, a equipe realizou a avaliação clínica e garantiu o encaminhamento seguro da paciente até o hospital”, detalha Marcos.

Para Eduarda Naythelen de Oliveira Lima, a experiência foi marcada pelo acolhimento em um momento delicado da gravidez. “Eu estava a caminho do hospital e precisei de apoio. Encontrei uma equipe pronta para agir com rapidez, responsabilidade e muito cuidado”, relata.

Além de ocorrências clínicas, as equipes também atuam em situações de alta complexidade operacional. Recentemente, um acidente envolvendo o tombamento de uma carreta mobilizou diversas frentes de atendimento da Rota do Pará. Uma pessoa ficou presa ao veículo, que caiu em uma área próxima a um rio, exigindo uma operação minuciosa e de alto risco.

De acordo com Ricardo Martins, coordenador de Operações da Rota do Pará, esse tipo de ocorrência demanda planejamento detalhado e atuação integrada. “Em situações como essa, nossa prioridade é salvar vidas, mas isso precisa ser feito com total segurança. O cenário envolvia risco estrutural, proximidade com o rio, movimentação intensa de muitos populares, o que dificultava o trabalho das equipes. Foi necessário o apoio da Polícia Militar para isolar a área e garantir espaço para a operação”, explica.

Segundo ele, a complexidade exigiu tempo e estratégia. “Foi uma ocorrência que durou cerca de 04 horas. Cada decisão precisou ser tomada com cautela, avaliando riscos a todo momento. Nossa equipe é treinada para esse tipo de situação, com foco em planejamento e execução precisa. O resultado foi positivo: em uma ação conjunta entre Concessionária, Corpo de Bombeiro Militar e Polícia Militar Rodoviária conseguimos retirar a vítima com vida e garantir a segurança de todos que estavam na operação”, destaca.

A atuação também reforça a importância da colaboração da população. A presença de populares, embora comum, pode comprometer o andamento do resgate e colocar outras vidas em risco.

A história de Eduarda e a ocorrência da carreta ilustram, na prática, o papel da concessionária nas rodovias: atuar com rapidez, mas também com responsabilidade diante de cenários que exigem precisão técnica e controle operacional. Para isso, os profissionais que atuam diretamente nas estradas passam por treinamento constante e seguem protocolos que envolvem primeiros socorros, atendimento pré-hospitalar, sinalização e atuação integrada com outros órgãos.

“Nosso compromisso é salvar vidas e preservar a segurança de todos os envolvidos, sejam usuários ou profissionais que atuam na operação. Cada atendimento é conduzido com responsabilidade, planejamento e foco na vida”, enfatiza Ricardo Martins.

Depois do susto, Eduarda e seu bebê estão bem, saudáveis e em segurança. Situações como essas reforçam a importância de um atendimento eficiente, humano e bem estruturado em momentos críticos.

Fonte e imagens: Temple Comunicação

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