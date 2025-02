Ator Gene Hackman e esposa são encontrados mortos em casa

Ganhador de dois Oscars na carreira, o ator americano Gene Hackman, de 95 anos, foi encontrado morto na tarde da quarta-feira (26) junto com a esposa, a pianista Betsy Arakawa, de 63 anos, na casa deles em Santa Fé, no Novo México, Estados Unidos. O cachorro do casal também foi achado morto na mesma ocasião.

De acordo com um site local, o xerife do condado de Santa Fé, Adan Mendoza, confirmou a morte do casal e do cachorro, mas informou que não havia nenhuma indicação imediata de que tenha ocorrido um crime. A causa dos óbitos não foi revelada.

Nascido em 1930, Eugene Allan Hackman era natural de San Bernardino, na Califórnia. Aos 16 anos, ele saiu de casa e foi servir como militar na Marinha, passando por lugares como Japão e Havaí. Nos anos 60, ele iniciou sua trajetória no entretenimento como ator em peças de teatro.

No cinema, seu primeiro papel de destaque foi em Meu Pai, Um Estranho, de 1970, que rendeu sua primeira indicação ao Oscar como Melhor Ator Coadjuvante. Ao longo dos anos 70, ele participou de filmes como Jovem Frankenstein, O Espantalho e da obra que rendeu a ele o primeiro Oscar: Operação França, de 1971.

Ao longo da carreira, Gene foi indicado a cinco Oscars e venceu dois. O segundo prêmio conquistado por ele veio apenas na década de 90, pela atuação em Os Imperdoáveis, de 1992. O último papel interpretado pelo artista foi Monroe Cole, em Bem-vindo a Mooseport, em 2004. Depois disso, ele se afastou de Hollywood e foi morar no Novo México.

Hackman estava casado com Arakawa, sua segunda esposa, desde 1991. Em seu primeiro casamento, com Faye Maltese, que durou até 1986, o ator teve três filhos: Christopher Allen Hackman, Leslie Anne Hackman e Elizabeth Jean Hackman.

