Superclássico das Torcidas movimenta amantes de futebol em Portel

O Projeto Esportivo Superclássico das Torcidas surgiu em 2021, idealizado pelo professor e desportista Eliton Santiago, e rapidamente se tornou o maior evento esportivo da zona rural de Portel, na região de integração do Marajó, no Pará. A iniciativa começou com um amistoso entre torcedores do Flamengo e Vasco da Gama, realizado na comunidade São José do Amparo, no Rio Camarapi.

Com o sucesso da primeira edição, o projeto cresceu e passou a incluir torcidas do Corinthians e Palmeiras, transformando-se em um torneio disputado e cheio de rivalidade, com premiação de R$ 1.500,00 para o campeão e R$ 500,00 para o vice.

Além de ser um evento esportivo, o torneio mensal desempenha um papel fundamental na integração social da comunidade. A competição reúne torcedores e jogadores de várias localidades, promovendo um ambiente de lazer e inclusão, no qual até pessoas com deficiência podem participar. O acesso ao esporte na região, muitas vezes limitado, ganha força com o projeto, que se tornou um ponto de encontro para os moradores da zona rural. O evento também incentiva o desenvolvimento esportivo, proporcionando oportunidades para novos talentos do futebol.

O impacto do Superclássico das Torcidas vai além do futebol, impulsionando também a economia local. Durante os jogos, vendedores da comunidade aproveitam o movimento para comercializar doces, salgados, sucos e outros produtos, gerando uma importante fonte de renda para as famílias da região. O torneio, portanto, não apenas diverte e entretém, mas também movimenta a economia e fortalece o comércio da vila São José do Amparo. Essa dinâmica ajuda a criar uma rede de apoio entre os moradores, beneficiando diversos setores da comunidade.

A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Portel, por meio da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, representada pelo secretário Idinor de Oliveira, e do prefeito Paulo Ferreira. O incentivo governamental tem sido essencial para a manutenção e crescimento do torneio, garantindo estrutura e premiações que tornam o evento ainda mais atrativo. O reconhecimento do projeto pelas autoridades municipais reforça a importância do esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento social, e a expectativa é de que novas edições continuem sendo realizadas com total apoio da prefeitura.

O torneio se consolidou como uma tradição local, garantindo que o lazer e o esporte sejam acessíveis a todos. Mais do que uma simples competição, o Superclássico das Torcidas representa um espaço de celebração da cultura e dos valores comunitários, reafirmando a importância do esporte como instrumento de transformação social.

Texto: Guilherme Braga/Imagens: Ray Nonato