Atriz Christiane Torloni encerra contrato fixo com a Globo

Nesta segunda-feira (1º), a atriz Christiane Torloni revelou que encerrou o contrato fixo e de exclusividade que tinha com a TV Globo. O anúncio foi feito por meio das redes sociais.

A artista passou quase 50 anos na emissora. Seu início na Globo ocorreu na novela Duas Vidas, em 1976.

Torloni passará a trabalhar por obra certa no canal. Ela disse que tem orgulho de ter “vivido a Golden Era” da Globo.

– E com esse momento divertidíssimo encerro, com CHAVE DE OURO, minha parceria com a @tvglobo , que nos anos 70 era chamada de Vênus Platinada! Eu tenho orgulho de ter vivido a Golden Era de uma empresa que contou com os melhores de sua época! (…) Sou grata a todos que contribuíram e que continuam torcendo por mim! Aprendi que minha Arte, mais do que entretenimento, é Consolo e Esperança para muitos que vivem sós, hospitalizados ou em asilos para idosos. Minha vocação é meu Norte! Sigamos – escreveu a atriz, no Instagram.

Fonte: Pleno News/ Foto: Rodrigo Adao / AgNews