Portel abre as portas do Marajó para sediar o 5° Áqua Fest 2024, o maior festival de canoas do Brasil

A cidade de Portel, no ocidente do arquipélago do Marajó, no Estado do Pará, região turisticamente conhecida como Florestas do Marajó, se prepara para realizar o 5º Áqua Fest 2024, grande evento náutico do Norte do Brasil, com uma programação cultural que ficará concentrada na Praia do Arucará nos próximos dias 20 e 21. Ali será montado o Palco Mix, equipado. Nomes como os de Jonas Esticado, MC Dourado e Biguinho Sensação, além de Arthur Espíndola, já estão confirmados. Outros grandes nomes do cenário artístico ainda serão confirmados no decorrer da semana que se inicia, conforme informações da organização do evento, que contará, ainda, com apresentações não competitivas de canoagem havaiana com o grupo Marenteza, de Belém, de flay board, com o santareno Marcelo Gamboa e uma apresentação gastronômica com o marajoara Tiago Barros, conhecido como o Confeiteiro das Águas.

Os eventos esportivos serão realizados na Praia Vila Velha. O secretário Municipal de Esportes, Cultura, Turismo e Lazer (Secelt), Idinor Oliveira, falou da importância de ter um grande evento desse numa região com essa dimensão e com esse potencial para a prática de esporte náutico, turismo e lazer:

“Em um evento com essa grandiosidade todos os detalhes são pensados. Que bom que toda nossa equipe da prefeitura de Portel à frente o prefeito Paulo Ferreira, não mediu esforço junto com todas as secretarias e todo o nosso grupo colaboradores para fazermos o melhor evento”.

Idinor Oliveira também frisou que o evento é todo pensado para valorizar o potencial turístico que Portel oferece em razão à influência do Rio Xingu em suas águas, que são cristalinas e propícias para o lazer e prática esportiva. Destacou ainda os grandes pontos de lazer com igarapés, além das praias do Tucano, Arucará e Vila Velha que atraem muitos turistas de todas as partes.

O secretário adiantou que haverá eventos competitivos com triathlon (corrida, ciclismo e natação), a natação em águas abertas e corridas de jetski, de canoas (amazônicas), caiaques e de rabetas.

DESTAQUE

Um dos destaques do Aqua Fest é a valorização da canoagem, uma prática comum entre os amazônidas, mas que vem perdendo espaço para as embarcações motorizadas, principalmente as do tipo “rabetas” ou “rabudos”.

“Portel é uma cidade privilegiada, com 1.900 quilômetros lineares de rios como o Pacajá, Anapu, Acutipereira e Camarapi, que são interligados com outros tantos rios e igarapés. Entendemos que devemos fomentar a manutenção da canoagem como uma cultura típica e incentivar a prática esportiva para, quem sabe, conseguirmos colocar um marajoara numa competição nacional ou internacional”, declarou o secretário Idinor Oliveira.

HISTÓRICO

Em 2013, o município iniciou um avanço no turismo e no esporte nunca antes visto. No segmento de desporto aquático foi implementado o projeto Navegar, um legado deixado pelo então ministro do Esporte Lars Gräel, que visava a prática de canoagem para jovens estudantes.

No entanto, o Navegar, gerenciado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Pará (SEEL), quando foi implementado em Portel, já havia mudando o nome para Projeto Pará Aquático (e, posteriormente Rios de Talentos), onde o município foi contemplado com dez caiaques de fibra modelo K1 com coletes e remos, além de várias oficinas para a prática de remo e também para a manutenção em fibra de vidro.

A gestão municipal foi melhorando o projeto e, ao final do ano de 2013, o mesmo já havia ganhado uma nova concepção, sendo nomeado como Aquafest, onde, além das competições de caiaque, contaria também com as canoas tradicionais amazônicas, canoas motorizadas (rabetas), natação de curta distância e maratona a nado.

Deste modo, no mês de abril de 2014 foi realizada a primeira edição do Portel Aqua Fest, na praia do Arucará, já com uma estrutura grande, composta por arquibancadas, camarotes, palcos, plataformas na água, etc. E, além das competições, teve a participação de espetáculos aquáticos, com o Flyboard e o Wakeboard. E o sucesso foi imediato, tornando o evento aclamado pela população, pela mídia especializada e pelos turistas.

No ano de 2015, foi realizada a segunda edição, já na praia do Mangueirão e o evento já contou com o renomado atleta Marcelo Giardi “Marreco”, penta campeão brasileiro e campeão panamericano de Wakeboard, tendo a cobertura do canal televisivo de esporte Woohoo.

No ano de 2016, não foi possível realizar a terceira edição, e no ano de 2017 a gestão mudou e deixou o Aqua Fest de lado. Assim, a terceira edição já foi realizada no ano de 2022, com o Prefeito Paulo Ferreira. A partir daquela edição, o evento passou a ser realizado nas Praias do Arucará e Vila Velha, pois o projeto demandava um espaço maior, inclusive com área gastronômica, feira de artesanato e dois palcos para apresentações musicais. Em 2023, foi realizada a quarta edição, com a participação do o atleta mineiro Alisson Oliveira, campeão mundial Slackline, além de muitas atrações esportivas e musicais.

Imagens: Ray Nonato e Prefeitura de Portel/Divulgação