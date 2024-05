Técnicos do MTur vêm ao Pará para preparar o trade turístico local para COP 30

Na próxima semana, entre os dias 20 e 24 de maio, o Ministério do Turismo desembarcará no Pará para iniciar uma estratégia de capacitação junto ao trade turístico, para preparação das cidades paraenses para a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30). Receberão a equipe técnica do MTur, os empreendimentos turísticos da Ilha do Mosqueiro, Ilha do Combú, distritos de Belém e Salinópolis (PA). O objetivo é prestar orientações aos estabelecimentos locais, além de levar informações sobre o Código de Conduta Brasil, importante instrumento para prevenção e enfrentamento ao crime de violência sexual contra crianças e adolescentes.

“Vamos promover uma COP diferente, que vai proporcionar aos líderes mundiais um debate sobre as mudanças climáticas dentro do maior bioma do mundo, que é considerado o pulmão da Terra, que é a nossa floresta Amazônica. Uma das ações federais é para qualificar e melhorar a formação dos profissionais que atuam no setor, e essa oficina faz parte da nossa estratégia”, afirma o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Nos cinco dias de visitação, os técnicos do MTur também reforçarão a importância dos estabelecimentos turísticos estarem devidamente registrados no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), importante ferramenta do Ministério para a regularização do setor. Além disso, serão apresentados os benefícios trazidos pelo Fungetur, que o Fundo Geral de Turismo, onde a Pasta já liberou R$ 100 milhões destinados a empreendedores turísticos do Pará que desejem ampliar seus negócios de olho no aumento do fluxo turístico promovido pelo evento internacional.

Na oportunidade, será realizado um workshop, auxiliando os empresários do trade local no direcionamento quanto todas as ações do Pasta para fortalecimento do setor turístico paraense. Durante o encontro está previsto, ainda, a presença das entidades financeiras, que irão esclarecer dúvidas relacionadas aos bancos credenciados da região para a possibilidade de pegar empréstimos por meio do Fungetur.

Todas essas ações fazem parte da descentralização dos ações do Ministério do Turismo, para levar os projetos da Pasta aos estados e municípios, aprimorando os serviços e qualificando o atendimento aos visitantes que participarão da COP 30, que será realizada em 2025, na capital Belém (PA).

SERVIÇO

Workshop Cadastur 3.0

20 de maio – das 18h às 21h

Local: Associação Comercial do Pará (ACP), Belém (PA)

21 de maio – das 17h às 20h

Local: Auditório do Hotel Paraíso, Mosqueiro (PA)

23 de maio – a partir das 19h

Local: Câmara Municipal de Salinópolis (PA)

Imagem: Roberto Castro