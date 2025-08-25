segunda-feira, agosto 25, 2025
Vídeo: Assaltante com pistola de brinquedo é enxotado a vassouradas de padaria

Câmeras de segurança registraram a ação, mostrando o suspeito que chegou ao local com o capuz da blusa cobrindo o rosto.

Na manhã do último domingo(24), um assalto inusitado em uma padaria no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba, tomou um rumo inesperado. Por volta das 6h45, um homem de 28 anos tentou roubar o local usando uma pistola de brinquedo, mas foi surpreendido pela reação dos funcionários.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o assaltante entrou na padaria com o capuz da blusa cobrindo o rosto. Ele fingiu engatilhar a arma e ameaçou atirar, chegando a pegar um objeto que estava no caixa.

O que ele não esperava era que uma funcionária, sem pensar duas vezes, usaria uma vassoura para enxotá-lo. A dupla de funcionários então partiu pra cima dele, conseguindo expulsá-lo do estabelecimento.

De acordo com informações apuradas, o ladrão foi detido em flagrante e levado para a Central de Flagrantes. Felizmente, ninguém se feriu. A identidade do suspeito não foi revelada.

