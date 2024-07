Avião com presidente de OAB faz pouso de emergência na praia

Um avião de pequeno porte que levava José Carlos Rizk Filho, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Espírito Santo, precisou fazer um pouso forçado na Praia de Itaipuaçu, em Maricá (RJ), nesta quarta-feira (10).

Além de Rizk Filho, estavam na aeronave um cliente e o piloto, de identidades não reveladas, para participar de um reunião no Rio de Janeiro marcada para esta quinta (11). Ninguém se feriu.

Nas redes sociais, o presidente da OAB relatou o incidente, dizendo que viveu um milagre.

– E aí, infelizmente, o desespero bate. O piloto tentava ligar o motor, [mas era] como um carro que não pega – relatou.

– [o avião] Simplesmente parou e, no que parou, ele achou a Praia de Maricá, no distrito de Itaipuaçu. Recebi atendimento no próprio local, estamos sem sequela. Um grande milagre – disse.

