Baile do Especialista é a pedida na sede do Cassazum

A diretoria do Cassazum promove o tradicional “Baile do Especialista” envolvendo a categoria dos militares da Aeronáutica, que contará com duas atrações musicais conhecidas nacionalmente que irão incrementar o evento com belas canções. Os festejos acontecerão no Salão Nobre do Cassazum, a partir das 20:00 horas.

A primeira atração será banda “Marquinho Duran” e a segunda, a “Sayonara”.

Por outro lado, objetivando o sucesso da programação festiva em prol dos militares vinculados à Aeronáutica, a presidente do Cassazum, Suboficial Heloísa Helena tomou todas diretrizes com apoio dos demais integrantes da diretoria.

DIA DAS MÃES

Para realizar outra excelente programação, os dirigentes do clube militar já deram arrancada em promover no mês de maio, a tradicional homenagem às mães associadas, evento este ainda alusivo à grande data do “Dia internacional da Mulher”. Haverá sorteio de brindes e outras novidades que serão anunciadas brevemente pela atual diretoria.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar