Decisão agita associados do Cassazum neste domingo com o campeonato de Targetas

Acontece neste domingo, 21, a decisão do primeiro turno do Campeonato de Futebol das Targetas, promovido pelo Departamento de Esportes do Cassazum, envolvendo os times das Targetas Verde e Azul. Em caso de empate no tempo normal, o campeão será conhecido através de cobranças de penalidades, conforme determina o regulamento da competição.

Todas diretrizes foram adotadas pelo departamento especializado do clube militar, com apoio da presidente Heloisa Helena que, inclusive, participa da solenidade de entrega das premiações ao lado dos diretores de esportes: Rafael Belchior, Fortes, Santos, Nascimento e Rodrigo.

Os dois times contarão com todos os titulares visando chegar à vitória sem precisar das penalidades.

Os dirigentes das duas equipes finalistas estão prometendo uma big comemoração aos jogadores e Comissão Técnica na base do churrasco e gelada pela conquista e a previsão indica que vai terminar àas primeiras da segunda-feira. Logo após a decisão ocorrerá a entrega das premiações no salão do 14 Bis.

INAUGURAÇÃO

Antes das premiações aos campeões pela conquista do primeiro turno das Targetas, a diretoria do clube vai inaugurar o novo Parque Infantil das Crianças.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar