Coração mata o pesquisador e economista Renato Conduru, parceiro do Grupo Marajoara de Comunicação

Vítima de um infarto fulminante, faleceu ontem, segunda-feira, 08, o renomado economista Renato Conduru. Figura de destaque no campo da economia paraense, ele deixou um legado significativo ao longo de sua carreira. Era parceiro do Grupo Marajoara de Comunicação, para o qual fazia pesquisas que embasavam o jornalismo e a cultura das rádios Marajoara AM-.1130 e Mix FM.

Graduado em Economia pela Unama com especialização em Macroeconomia pela FEA/USP, Renato Conduru acumulou uma vasta experiência técnica. Ele atuou como técnico pesquisador na Assessores de Marketing Associados de São Paulo (AMA) e como Coordenador de Estatística e Socioeconomia no Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social do Pará (IDESP), onde também ocupou o cargo de Diretor Geral.

Além dessas funções, Conduru desempenhou papéis estratégicos como Assessor Técnico na Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA), no Ministério Público do Estado do Pará e na Secretaria de Planejamento do Pará. Sua contribuição incluiu o monitoramento dos indicadores de gestão fiscal e orçamentária, além de participação ativa no Programa de Ajustes Fiscal do Pará em colaboração com o STN. Recentemente, era Diretor Técnico da Renato Condurú Pesquisa, dedicando mais de quatro décadas à realização de pesquisas relevantes na área.

O Governo do Pará expressou seu pesar em uma nota oficial, solidarizando-se com familiares e amigos de Renato Conduru nesse momento difícil.

O diretor-superintendente do Grupo Marajoara de Comunicação, ex-governador, empresário e comunicador Carlos Santos, lamentou a perda de Renato Conduru:

“Já há muitos anos fazia com competência e profissionalismo pesquisas para as nossas Rádios Super Marajoara e Rádio MIX. Lamento o falecimento do Renato Conduru, descanse em Paz, Deus conforte os corações de todos Familiares e amigos”, disse o ex-governador paraense.

Imagem: Reprodução