Balão pega fogo no ar, cai e deixa ao menos 8 mortos em Praia Grande-SC

Um grave acidente envolvendo um balão de ar quente resultou na morte de pelo menos oito pessoas em Praia Grande, no sul de Santa Catarina. A tragédia se registrou na manhã deste sábado, 21. O balão pegou fogo enquanto sobrevoava a região e caiu sobre uma unidade de saúde do município.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia aproximadamente 22 ocupantes a bordo no momento do acidente. As equipes de resgate atuaram no local, prestando socorro, realizando buscas e avaliando o estado das vítimas.

“Estamos atendendo uma ocorrência de queda de balão no município de Praia Grande, no sul do Estado. Confirmamos quatro óbitos no local e seguimos com atendimento, buscas e avaliação das demais vítimas”, diz nota da corporação.

Posteriormente, o governador Jorginho Mello (PL), informou que o número de mortos é oito.

“Temos a confirmação de oito óbitos e dois sobreviventes resgatados com vida. Equipes seguem nas buscas pelos demais”, disse Mello.

Vídeos gravados por moradores mostram o balão em chamas no céu e, em seguida, o momento em que o cesto despenca em direção ao solo.

A tragédia ocorreu em uma área conhecida como “Capadócia Brasileira”, famosa pelos passeios turísticos de balão. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. O clima no momento era de tempo firme e ensolarado.

Apesar do nome, Praia Grande não tem litoral, mas atrai visitantes pelas trilhas, cachoeiras, cavalgadas e, especialmente, pelos voos de balão. A cidade fica a cerca de 270 km de Florianópolis e a 230 km de Porto Alegre.

Testemunha de queda de balão: “Cena mais triste da minha vida”

Uma mulher que faria um passeio de balão no mesmo horário do trajeto que vitimou oito pessoas em Praia Grande, narrou “cenas de horrores” ao presenciar o acidente dessa manhã. Segundo a contadora Jamile Santos, o balão em que estava não levantou voo após ficar preso em uma árvore.

Jamile afirmou que seu passeio ocorreria ontem, sexta-feira, 20, mas foi transferido para este sábado por causa do mau tempo. Ela relatou ter visto o momento em que o balão da empresa Sobrevoar “começou a fumaçar e descer”.

Ao perceber o princípio do fogo, o piloto conseguiu baixar o balão e orientou que os passageiros saltassem – ele e mais 12 pularam.

Conforme a contadora, alguns passageiros conseguiram descer antes que o balão voltasse a voar, mas outros saltaram do equipamento já em chamas.

Ela também disse ter visto o balão “despencar com pessoas dentro” e chamou o ocorrido de “a cena mais triste de sua vida”.

“Essa imagem não sai da minha cabeça. […] Hoje, uma nova Jamile renasce. A vida é curta e nunca sabemos o dia de amanhã”, escreveu.

Vinte e uma pessoas estavam a bordo do balão. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram que, durante a queda, o balão já estava em chamas e o cesto se solta antes de chegar ao chão. Também é possível ver passageiros caindo.

Ainda não há hipóteses sobre a causa do acidente, investigada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Estado.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) diz verificar a situação da aeronave e da tripulação.

