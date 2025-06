CBF quer Brasil como sede do Mundial de Clubes de 2029; Fifa recebe bem

Após encontro com Gianni Infantino em Miami, Samir Xaud, presidente da CBF, manifestou intenção de trazer o torneio ao país

Ludmila Candal e Gabriel Teles, da CNN

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sinalizou nesta sexta-feira (20) à Fifa o interesse em sediar a Copa do Mundo de Clubes de 2029.

A manifestação foi feita durante a Cúpula Executiva de Futebol, em Miami, em reunião entre o presidente da CBF, Samir Xaud, e os dirigentes Gianni Infantino e Mattias Grafström, presidente e secretário-geral da Fifa.

A notícia foi publicada inicialmente pelo jornal O Globo e confirmada pelo CNN Esportes. Fontes ligadas à CBF destacaram que o encontro teve um clima positivo e reforça um movimento estratégico de aproximação com a Fifa.

Segundo apurou a reportagem, a proposta foi bem recebida pelos dirigentes da entidade máxima do futebol. No momento que esta publicação foi ao ar, a CBF oficializou a candidatura para sediar o Mundial de Clubes.

“Tudo começou com uma conversa de apresentação. Falei dos meus objetivos à frente da CBF e disse que queremos estar mais próximos da FIFA. Elogiei o evento e o nível dos clubes brasileiros e, por fim, coloquei o país à disposição para receber a próxima Copa do Mundo. O presidente Gianni Infantino ficou muito feliz, disse que é totalmente possível. Agora vamos trabalhar para que dê certo. Vai ser um golaço”, declarou Samir Xaud.

O momento é considerado oportuno: o país vai sediar a Copa do Mundo Feminina em 2027, o que amplia a viabilidade logística e financeira de realizar outro grande evento da Fifa em sequência, aproveitando estruturas e equipes já mobilizadas.

A estratégia é semelhante à adotada pelos Estados Unidos, que neste ano recebem a primeira edição do novo Mundial de Clubes e, em 2026, vão organizar a Copa do Mundo de seleções ao lado de Canadá e México.

Nos bastidores, o bom desempenho dos clubes brasileiros na edição atual e a alta audiência dos jogos no país também pesam a favor da candidatura. A empolgação da torcida brasileira, frequentemente destacada por Infantino em suas redes sociais, é vista com bons olhos pela Fifa.

Apesar da movimentação brasileira, o cenário ainda é competitivo. Nos bastidores, há inclusive quem defenda a realização de uma segunda edição nos Estados Unidos, como forma de manter interesses comerciais e patrocinadores no país. Além disso, candidaturas da Europa e da Austrália também devem concorrer no pleito. A escolha da sede ainda não tem cronograma definido por parte da Fifa.

Como ficaria o Mundial de Clubes no Brasil?

Caso o Brasil seja confirmado como anfitrião, terá direito a uma vaga extra no torneio, provavelmente para o campeão brasileiro de 2028. Além disso, os vencedores da Libertadores entre 2025 e 2028 estarão garantidos, junto a dois times definidos por ranking da Conmebol.

A Copa do Mundo de Clubes de 2029 está prevista para acontecer entre junho e julho, com 32 equipes, repetindo o modelo estreado neste ano. Entretanto, a Fifa estuda a possibilidade de expandir o torneio de clubes para 48 times, formato que seguirá a Copa do Mundo de seleções a partir de 2026.

Crédito: Divulgação/Fifa