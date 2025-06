Putin admite que teme uma nova guerra mundial: “Preocupado”

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, admitiu ontem, sexta-feira, 20, estar “muito preocupado” com a possível eclosão de uma terceira guerra mundial devido a situação em torno da Ucrânia e das instalações nucleares do Irã. “Estou preocupado. Digo isso sem ironia ou brincadeira. Existe um grande potencial de conflito que está crescendo (…), o conflito que estamos vivenciando na Ucrânia, o que está acontecendo no Oriente Médio e, claro, estamos muito preocupados com o que está acontecendo em torno das instalações nucleares do Irã”, disse.

Ele deu declarações durante o Fórum Econômico Internacional, em São Petersburgo, em um discurso transmitido ao vivo pela televisão.

De acordo com Putin, todos esses conflitos “exigem não apenas nossa atenção (…), mas também a busca de soluções, de decisões, de preferência por meios pacíficos”.

“Digo isso com absoluta sinceridade”, falou.

Em relação ao Irã, assegurou que Moscou cumpre todos os seus compromissos com a nação persa, mas descartou o envolvimento russo na guerra ao lado de Teerã.

“Sempre cumprimos nossos compromissos, e o mesmo se aplica às relações russo-iranianas. Apoiamos o Irã na luta por seus interesses legítimos, incluindo sua luta por um programa nuclear pacífico”, afirmou.

Ao mesmo tempo, criticou aqueles que acreditam que a Rússia deveria “ter feito mais”.

“O que mais deveríamos fazer? Iniciar algum tipo de operação militar, ou o quê?” questionou.

O líder russo acrescentou que o Kremlin “tem suas próprias operações militares contra aqueles que consideramos inimigos das ideias que defendemos e contra aqueles que representam ameaças à Rússia”.

Fonte e imagem: portal Pleno.News