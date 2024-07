Barcarena é a primeira cidade do Pará a universalizar água tratada e coleta e tratamento de esgoto até a COP 30

Pensando em ações de impacto que transformam a vida das mais de 120 mil pessoas, a concessionária que trata água e esgoto em Barcarena, na Região Metropolitana de Belém, lança, em parceria com a prefeitura da cidade, o programa Trata Bem Barcarena, que intensificará os investimentos e acelerará as obras de melhorias em saneamento básico para garantir a universalização dos serviços de água e esgotamento sanitário no município até a Conferência do Clima, que acontece em novembro de 2025, no Pará.

Na região Norte, segundo dados do Instituto Trata Brasil, a média de tratamento de esgoto é a mais baixa do país. Apenas 12% da população tem acesso a coleta de esgoto e quase metade da água potável produzida é desperdiçada. No Pará, 48,9% da população não possui acesso à água tratada, e 91,5% não têm o esgoto coletado e tratado. Programas como o Trata Bem Barcarena chegam para transformar essa realidade, pois serão investidos aproximadamente R$ 150 milhões em novas infraestruturas, antecipando os aportes para a universalização do saneamento no Município em quase 10 anos, para cerca de 1 ano e meio, após diálogo com a Prefeitura nos últimos meses.

Com os investimentos, o acesso à água potável chegará a 99% e esgotamento sanitário, 90%, até 2025, ano em que o Estado sediará COP-30, o que elevará Barcarena à categoria de primeira cidade do Pará a contar com água e esgoto tratados para toda sua população, além de ser a primeira Norte do país, entre cidades que não são capitais, a alcançar as metas estabelecidas pelo Novo Marco do Saneamento.

Serão implantados mais de 100 quilômetros de novas redes de água tratada e ampliação das Estações de Captação e Tratamento de Água. No esgoto, serão mais de 260 quilômetros de novas tubulações implantadas, além da construção de seis novas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE´s) e 33 estações elevatórias.

Desde 2010, atuando em Barcarena, a Águas de São Francisco já realizou investimentos significativos, saltando de 22% para 82% a cobertura do fornecimento de água tratada, beneficiando mais de 90 mil moradores. Já o esgotamento sanitário saltou de 0% para os atuais 33%, devendo ser ampliando para 90% até 2025. Cerca de 120 mil moradores serão beneficiados.

“O saneamento básico é um agente de transformação social. E Barcarena será referência na região Norte. A universalização da água e do esgoto na cidade vai trazer uma série de benefícios coletivos. Vamos melhorar os índices de saúde, movimentar a economia com o turismo e geração de emprego, além de promover melhorias no urbanismo e na qualidade de vida de toda a população. Estamos em meio a discussões sobre desenvolvimento sustentável e promover saneamento básico na Amazônia é ponto importantíssimo nesse contexto”, pontua Diego Dal Magro, diretor-presidente da Águas de São Francisco.

O lançamento do programa Trata Bem Barcarena será amanhã, quarta-feira, 3, a partir das 9h, com a presença dos diretores da Águas de São Francisco, prefeito de Barcarena, representante do Instituto Trata Brasil, autoridades do município e do Estado do Pará, entidades civis e comunidade.

Serviço

Abertura: 03/07/2024, 9h

Encerramento: 03/07/2024, 12h

Local: Auditório da Escola Municipal Checralla Salim Kayath

Endereço: Tv. Zacarias Pinto Vieira – bairro Novo – Barcarena (Sede) – Pará.

