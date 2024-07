Taekwondo paraense participa do Regional Norte e classifica atletas para o Grand Slam de 2025

O taekwondo paraense cumpriu o objetivo de conquistar vagas no Grand Slam do ano de 2025. A façanha veio na disputa do Regional Norte realizado na cidade de Macapá-AP com participação dos estados da região nortista.

O Pará foi o segundo colocado com nove medalhas de ouro, cinco medalhas de prata e 4 medalhas de bronze. Uma conquista memorável em função dos favoritismos das outras equipes. “O nosso taekwondo está voltando ao cenário nacional com muita determinação e garra”, avaliou Geane Martins, coordenadora da equipe paraense.

Os medalhistas de ouro foram: Jonathan Moreira, Leonardo Alves, Cauã Benethon, Thiago Andrade, Theo Catena e Cláudio Carvalló.

Marcos, Fernando e Isadora dos Anjos conquistaram medalha de prata. Já Eduardo e Daniele, respectivamente, ganharam medalha de bronze.

Na categoria IMM, Paulo César faturou ouro. William, prata e Alexandre Thales, bronze.

A seleção comandada pelo mestre Orlando dos Anjos contou com atletas do CT dos Anjos, Instituto Maria e Marias, Instituto Acalanto, Academia Torres, de Ananindeua e da Academia LM de Rondon do Pará. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagens: Divulgação