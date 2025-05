Confusão no RexPa: Polícia prende torcedores por lesão corporal e injúria racial durante clássico no Mangueirão

Durante o clássico paraense entre Remo e Paysandu, realizado neste domingo (11) no Mangueirão, a Polícia Civil do Pará prendeu duas pessoas em flagrante e autuou outros dez torcedores por envolvimento em confusões nas proximidades e dentro do estádio.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Proteção ao Torcedor e de Grandes Eventos (DPTGE), com apoio da Polícia Militar. De acordo com o delegado Marcos André Araújo, dez torcedores do Paysandu foram detidos por descumprir o trajeto previamente combinado com o sistema de segurança e se envolver em confrontos com torcedores do Remo, na avenida Augusto Montenegro.

Esses torcedores foram autuados com base na Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023), que considera crime a participação em brigas entre torcidas organizadas. Dois deles também foram flagrados com bombas caseiras e responderão por porte de materiais perigosos em eventos esportivos. Os objetos apreendidos foram enviados para análise técnica no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Além disso, duas prisões em flagrante chamaram atenção: uma mulher foi detida por agredir um agente de segurança após tentar entrar no estádio com o filho sem ingresso. Ela responderá por lesão corporal e tumulto esportivo. Em outro caso, um homem foi preso após ofender com palavras racistas uma funcionária de um dos bares do estádio. Este foi o primeiro registro de injúria racial na DPTGE desde sua criação, há pouco mais de um ano.

Outros cinco boletins de ocorrência foram registrados por diferentes situações durante o evento, reforçando a importância da atuação das forças de segurança para garantir a paz nos estádios.

Imagem: Agência Pará