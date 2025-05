Belém participa do Dia D Nacional de Vacinação contra a Influenza

Mesmo com o encerramento oficial da campanha na Região Norte, a Sesma segue aplicando doses para ampliar cobertura vacinal, ainda distante da meta de 90%

Mesmo com o encerramento oficial da campanha de vacinação contra a Influenza na Região Norte em 31 de janeiro de 2025, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), aderiu ao Dia D Nacional de Vacinação neste sábado (10). A ação segue a recomendação do Ministério da Saúde, que prorrogou a campanha até julho ou enquanto durarem os estoques do imunizante, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal em todo o País.

A ação deste sábado foi realizada em dois pontos de grande circulação: os shoppings Pátio Belém e Grão Pará, das 10h às 18h. A vacina foi oferecida a todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade, mediante apresentação de documento de identidade e, se possível, a carteira de vacinação.

A mobilização coincidiu com o fim de semana do Dia das Mães, justamente para aproveitar o aumento no fluxo de pessoas nos centros comerciais. No entanto, apesar da estratégia, a adesão ficou aquém do esperado. Até às 17h, nos dois shoppings, cerca de 800 doses haviam sido aplicadas, das duas mil disponibilizadas.

A coordenadora do Programa de Imunizações da Sesma, Cleise Soares, explicou que a campanha de vacinação contra a Influenza na Região Norte começou ainda em setembro de 2024, mas a procura segue baixa: “Ainda temos doses disponíveis e estamos aproveitando esse Dia D para oferecer essa oportunidade de proteção à população. A vacinação salva vidas, evita complicações e hospitalizações por síndromes gripais, especialmente entre os grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças pequenas e pessoas com comorbidades”, detalhou.

A coordenadora do Programa de Imunizações da Sesma, Cleise Soares, explicou que a campanha de vacinação contra a Influenza na Região Norte começou ainda em setembro de 2024, mas a procura segue baixa – Crédito: Juliane Ramos – Ascom/Sesma

O secretário municipal de saúde, Rômulo Nina, acompanhou a ação no Shopping Grão Pará ao lado da equipe técnica da Sesma. A presença reforça o compromisso da gestão com a saúde pública e a mobilização para elevar os índices de cobertura vacinal na capital. “ Pretendemos intensificar as estratégias de vacinação contra o vírus da Influenza. A população precisa comparecer para que a cobertura vacinal na cidade aumente. E desta forma estaremos mais protegidos”.

Também presente no ponto de vacinação do Pátio Belém, o servidor municipal Orlando Campos ressaltou o valor social da vacinação:“A vacinação é tanto um ato de amor próprio, porque a pessoa se cuida, quanto de solidariedade com os outros. Você protege quem está ao seu redor também.” A professora aposentada Maria do Céu compartilhou o mesmo sentimento: “Se todo mundo tivesse consciência da importância da vacinação para a saúde não só pessoal, mas de toda a sociedade, correria logo nas primeiras horas para se vacinar,” frisou.

A ação recebeu ainda o apoio institucional do Ministério da Saúde. Dell Viana, superintendente da pasta na Região Norte, parabenizou a iniciativa municipal: “É muito importante estarmos aqui nesse Dia D, reforçando a necessidade da vacinação contra a Influenza. A região Norte ainda enfrenta desafios por conta das síndromes gripais. A mobilização da Prefeitura de Belém é exemplar. Parabenizo o prefeito Igor Normando e o secretário de saúde, Rômulo Nina, pela iniciativa”.

Dell Viana, superintendente do Ministério da Saúde na Região Norte, parabenizou a iniciativa municipal – Crédito: Juliane Ramos – Ascom/Sesma

Texto: Marza Mendonça

Foto: Juliane Ramos – Ascom/Sesma