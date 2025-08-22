Belém Pra Todos realiza cinco mil atendimentos no bairro da Pratinha

A Prefeitura de Belém, em parceria com o Governo do Estado, garantiu, na manhã de ontem, quinta-feira, 21, mais uma edição do “Belém Pra Todos” com a realização de cinco mil atendimentos e serviços gratuitos para os moradores do bairro da Pratinha, em Belém. A ação foi realizada na escola municipal Cordolina Fontelles Lima em alusão ao Dia Nacional da Habitação, celebrado na data de ontem, e foi coordenada pela Secretaria Municipal de Habitação (Sehab). Entre os serviços ofertados, estavam emissão de documentos, atualização do CadÚnico, cadastro de currículos e estética e bem-estar (massagem, corte de cabelo, limpeza de pele).

Entre os serviços mais procurados pela população, destaque para o cadastramento e a atualização cadastral no “Minha Casa Minha Vida – Viver Belém”, programa municipal de habitação que a Prefeitura de Belém realiza em parceria com os governos do Estado e Federal.

“A Prefeitura Municipal de Belém, em parceria com o Governo do Estado, está trazendo dezenas de serviços na área da saúde, cidadania, educação e habitação, que é o principal tema de hoje. Inclusive nós estamos aqui fazendo cadastramento e o recadastramento das famílias interessadas em participar do programa municipal Viver Belém”, disse o vice-prefeito, Cássio Andrade.

A edição do Belém Pra Todos na Pratinha, alusiva ao Dia Nacional da Habitação, é fruto da atenção da Prefeitura de Belém em atender as demandas do bairro, como pontua o titular da Sehab, Hamilton Pinheiro:

“O Viver Pratinha está em andamento e tem previsão de entrega para setembro de 2026, e vai trazer moradia pra 768 famílias. Nós temos na nossa gestão uma frase que funciona como um farol que é entregar ‘moradia digna para quem precisa’. É nesse sentido que a Prefeitura vem trabalhando: buscando parceria com a comunidade, entregando o melhor do nosso trabalho em prol da população”, enfatizou o secretário Hamilton Pinheiro.

Moradores da Pratinha elogiam serviços e atendimentos

Para a estudante Fernanda Gonçalves, o Belém Pra Todos da Prefeitura de Belém foi a oportunidade para realizar seu primeiro cadastramento no “Minha casa Minha – Vida Viver Belém“.

É muito importante para que a gente tenha um lugar bom para morar, por isso que o que a Prefeitura tá fazendo aqui é maravilhoso. O cadastramento durante a ação tá sendo rápido, tudo bem organizado, gostei bastante”, elogiou.

Quem também aproveitou o serviço de atualização de cadastro no Viver Belém foi Bruno Nogueira, que além de considerar ótima a ação, aproveitou outro serviço: a vacinação da sua poodle “Luna Cristal”.

“Acho ótima a ação e procurei o serviço de recadastramento no Viver Belém. Também estou atualizando a vacina da minha poodle. A vacinação disponível no Belém Pra Todos é um belo exemplo do tipo de serviço que a gente precisa aqui no bairro. É muito importante para que a gente tenha esse serviço. Aqui na Pratinha tem muitos animais não-vacinados, às vezes até pela dificuldade em procurar o serviço”, considera Bruno.

Também vacinada, a gatinha Aurora foi levada por sua tutora Raimunda Silva e o filho Endrel Silva. “Eu tô gostando da ação porque ajuda muito a gente a resolver nossos problemas, com vacinação e vários serviços. Essa é a primeira vacinação da gatinha Aurora, que é importante para evitar que ela tenha alguma doença e evita transmissão para pessoas da nossa casa ou até da rua”, disse Raimunda.

Qualificação profissional e cidadania

O serviço de pré-cadastro em cursos de capacitação oferecido pela Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SEMTE) também foi muito procurado. Rafael Sampaio foi um dos beneficiados que considera as ações de cidadania da Prefeitura essenciais para a população, em especial para os moradores da Pratinha.

“Estou em busca de capacitação de cursos para aprimorar meus conhecimentos na minha área que é administrativa. Esses cursos acrescentem muito mais, principalmente no contexto da COP-30, que tá chegando, e a gente precisa muito desse aperfeiçoamento”, destacou Rafael.

Neiva Brabo e suas duas filhas aproveitaram o serviço de emissão de documentos, por meio do Governo do Estado. “Eu gostei muito com questão à organização, as pessoas que estavam atendendo foram muito ágeis e super atenciosos, conseguiram fazer todo o atendimento maravilhoso. É muito bom que essas ações venham com mais frequência, porque o nosso bairro precisa”, destacou Neiva.

Fonte e imagem: Agência Belém