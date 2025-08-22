Jovens de pequenas cidades da Amazônia se tornam diretores de cinema e lançam filmes em suas comunidades no Pará e Maranhão

Levar o cinema a lugares aonde ele raramente chega. Transformar histórias locais em filmes, feitos pela juventude que vive e conhece essas comunidades. É com essa proposta que o projeto Cultura na Praça ocupa São Félix do Xingu (PA), Igarapé do Meio (MA) e Bacabeira (MA) neste mês de agosto. Depois de promover oficinas de cinema em julho, chegou o momento de exibir para as comunidades os curtas-metragens produzidos pelos próprios jovens da região. A programação gratuita será realizada de 23 a 31 de agosto, com diversas apresentações artísticas. A iniciativa é viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Instituto Cultural Vale, em parceria com o Instituto Tatajuba e realização do Ateliê 22.

Nesta 7ª edição, o projeto reafirma seu compromisso com o acesso à cultura, promovendo arte-educação, empoderamento juvenil e protagonismo comunitário por meio do audiovisual. Mais que um festival ou uma oficina técnica, o Cultura na Praça é um processo coletivo de criação e pertencimento. Em cada cidade, o projeto começa com uma imersão formativa, na qual adolescentes e jovens de 13 a 19 anos são convidados a roteirizar, gravar e editar seus próprios filmes, com o apoio de uma equipe profissional.

Este ano, foram três curtas-metragens produzidos: “Bà Kan Pry – A trilha”; “Junta aí”; e “Raízes do Fontão”. Eles abordam temas como ancestralidade, memória, agroecologia, tradições populares e união comunitária – assuntos que nascem das realidades locais, com vozes e olhares de dentro. Depois de todo o processo de aprendizado e troca, as obras estão prontas e vão estrear nas próprias comunidades. Os filmes, com legendagem descritiva e audiodescrição, serão exibidos em sessões públicas e ao ar livre, sempre acompanhadas de apresentações artísticas locais, fortalecendo o diálogo entre gerações e expressões culturais. Os eventos em cada uma das cidades terão intérpretes de Libras e acontecerão em espaços acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida.

CINEMA NA RUA

As exibições ocorrem entre os dias 23 e 31 de agosto, transformando as praças das cidades em verdadeiros cinemas comunitários e espaços de celebração coletiva. “Esse momento de volta às comunidades têm uma força simbólica enorme. Os filmes são frutos de processos criativos potentes e colaborativos. Agora, eles voltam às praças como espelhos da identidade local, da memória e da imaginação coletiva”, afirma Cris Azzi, cineasta e coordenador do Cultura na Praça.

As atividades envolvem ainda uma sessão com recursos de acessibilidade no Centro Cultural Tatajuba, em Imperatriz (MA). Para Solanda Steckelberg, fundadora do Instituto Tatajuba, o projeto também atua como um motor de transformação local. “Acreditamos que a união de forças na produção cultural e a junção de políticas efetivas de base comunitária podem trazer ainda mais resultados para um cotidiano colaborativo e melhoria de vida das pessoas”, afirma.

Nesta 7ª edição, os participantes recebem o Troféu Tatajuba, símbolo da valorização de suas trajetórias e da força do cinema como ferramenta de emancipação e mudança social.

Programação completa

São Félix do Xingu (PA)

23 de agosto (sexta-feira) | 18h

Praça Xingu (Av. Padre Valter – Centro)

Filme: Bà Kan Pry – A trilha

Sinopse: Três amigas recebem um misterioso convite para uma trilha que se torna um desafio de sobrevivência na floresta. Quando se separam e enfrentam obstáculos inesperados, descobrem que só unidas conseguirão encontrar o caminho de volta. Uma jornada sobre respeito, ancestralidade e a força da união.

Apresentações artísticas: Projeto Vida Ativa, Grupo Reviver e Apresentação Cultural Kayapó

Vila Diamante – Igarapé do Meio (MA)

29 de agosto (quinta-feira) | 19h

Praça Comunitária de Vila Diamante

Filme: Junta aí

Sinopse: Jovens percorrem a comunidade pedindo alimentos aos produtores locais para uma festa que celebra a história do lugar. Durante o percurso, encontram moradores que compartilham suas experiências sobre a vida coletiva e a agroecologia. Uma celebração da solidariedade e da força da comunidade.

Apresentações artísticas: Boi Mistério de São João e Grupo de Carimbó Encantos do Nordeste

Bacabeira (MA)

31 de agosto (sábado) | 18h

Praça Central de Bacabeira

Filme: Raízes do Fontão

Sinopse: Uma jovem decide procurar o antigo fontão da comunidade quando a água acaba em casa. Ao encontrar o lugar esquecido desde a chegada da água encanada, ela redescobre através de depoimentos a importância de tradições e saberes que foram deixados de lado. Uma história sobre memória, preservação e reconexão com as raízes.

Apresentação artística: Grupo de Tambor Estrela de São Benedito

