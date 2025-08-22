sexta-feira, agosto 22, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Jovens de pequenas cidades da Amazônia se tornam diretores de cinema e lançam filmes em suas comunidades no Pará e Maranhão

Levar o cinema a lugares aonde ele raramente chega. Transformar histórias locais em filmes, feitos pela juventude que vive e conhece essas comunidades. É com essa proposta que o projeto Cultura na Praça ocupa São Félix do Xingu (PA), Igarapé do Meio (MA) e Bacabeira (MA) neste mês de agosto. Depois de promover oficinas de cinema em julho, chegou o momento de exibir para as comunidades os curtas-metragens produzidos pelos próprios jovens da região. A programação gratuita será realizada de 23 a 31 de agosto, com diversas apresentações artísticas. A iniciativa é viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Instituto Cultural Vale, em parceria com o Instituto Tatajuba e realização do Ateliê 22.

Nesta 7ª edição, o projeto reafirma seu compromisso com o acesso à cultura, promovendo arte-educação, empoderamento juvenil e protagonismo comunitário por meio do audiovisual. Mais que um festival ou uma oficina técnica, o Cultura na Praça é um processo coletivo de criação e pertencimento. Em cada cidade, o projeto começa com uma imersão formativa, na qual adolescentes e jovens de 13 a 19 anos são convidados a roteirizar, gravar e editar seus próprios filmes, com o apoio de uma equipe profissional.

Este ano, foram três curtas-metragens produzidos: “Bà Kan Pry – A trilha”; “Junta aí”; e “Raízes do Fontão”. Eles abordam temas como ancestralidade, memória, agroecologia, tradições populares e união comunitária – assuntos que nascem das realidades locais, com vozes e olhares de dentro. Depois de todo o processo de aprendizado e troca, as obras estão prontas e vão estrear nas próprias comunidades. Os filmes, com legendagem descritiva e audiodescrição, serão exibidos em sessões públicas e ao ar livre, sempre acompanhadas de apresentações artísticas locais, fortalecendo o diálogo entre gerações e expressões culturais. Os eventos em cada uma das cidades terão intérpretes de Libras e acontecerão em espaços acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida.

CINEMA NA RUA

As exibições ocorrem entre os dias 23 e 31 de agosto, transformando as praças das cidades em verdadeiros cinemas comunitários e espaços de celebração coletiva. “Esse momento de volta às comunidades têm uma força simbólica enorme. Os filmes são frutos de processos criativos potentes e colaborativos. Agora, eles voltam às praças como espelhos da identidade local, da memória e da imaginação coletiva”, afirma Cris Azzi, cineasta e coordenador do Cultura na Praça.

As atividades envolvem ainda uma sessão com recursos de acessibilidade no Centro Cultural Tatajuba, em Imperatriz (MA). Para Solanda Steckelberg, fundadora do Instituto Tatajuba, o projeto também atua como um motor de transformação local. “Acreditamos que a união de forças na produção cultural e a junção de políticas efetivas de base comunitária podem trazer ainda mais resultados para um cotidiano colaborativo e melhoria de vida das pessoas”, afirma.

Nesta 7ª edição, os participantes recebem o Troféu Tatajuba, símbolo da valorização de suas trajetórias e da força do cinema como ferramenta de emancipação e mudança social.

Programação completa

São Félix do Xingu (PA)
  23 de agosto (sexta-feira) | 18h
  Praça Xingu (Av. Padre Valter – Centro)
  Filme: Bà Kan Pry – A trilha
  Sinopse: Três amigas recebem um misterioso convite para uma trilha que se torna um desafio de sobrevivência na floresta. Quando se separam e enfrentam obstáculos inesperados, descobrem que só unidas conseguirão encontrar o caminho de volta. Uma jornada sobre respeito, ancestralidade e a força da união.
  Apresentações artísticas: Projeto Vida Ativa, Grupo Reviver e Apresentação Cultural Kayapó

Vila Diamante – Igarapé do Meio (MA)
  29 de agosto (quinta-feira) | 19h
  Praça Comunitária de Vila Diamante
  Filme: Junta aí
  Sinopse: Jovens percorrem a comunidade pedindo alimentos aos produtores locais para uma festa que celebra a história do lugar. Durante o percurso, encontram moradores que compartilham suas experiências sobre a vida coletiva e a agroecologia. Uma celebração da solidariedade e da força da comunidade.
  Apresentações artísticas: Boi Mistério de São João e Grupo de Carimbó Encantos do Nordeste

Bacabeira (MA)
  31 de agosto (sábado) | 18h
  Praça Central de Bacabeira
  Filme: Raízes do Fontão
Sinopse: Uma jovem decide procurar o antigo fontão da comunidade quando a água acaba em casa. Ao encontrar o lugar esquecido desde a chegada da água encanada, ela redescobre através de depoimentos a importância de tradições e saberes que foram deixados de lado. Uma história sobre memória, preservação e reconexão com as raízes.
Apresentação artística: Grupo de Tambor Estrela de São Benedito

Imagem: Divulgação

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Após empate, Palmeiras segue para quartas da Taça Libertadores da América
Próximo artigo
Belém Pra Todos realiza cinco mil atendimentos no bairro da Pratinha

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,866FansLike
3,610FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315